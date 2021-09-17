Глава Infineon: цены на чипы сильно вырастут — деньги нужны на расширение производств

Пример компании TSMC, которая повысила цены на свои услуги до 20 %, показывает, что производители полупроводников будут вынуждены отбивать инвестиции в расширение мощностей за счёт клиентов. Тайваньская компания за три года намерена потратить на эти нужды $100 млрд. Вот и глава Infineon считает, что цены на полупроводниковые компоненты в результате значительно вырастут.

Глава Infineon: цены на чипы сильно вырастут — деньги нужны на расширение производств

Источник изображения: Reuters

Подобные заявления Райнхард Плосс (Reinhard Ploss) сделал на церемонии открытия нового предприятия Infineon Technologies в Австрии, как отмечает Reuters. «Мы ожидаем существенного увеличения цен», — признался глава компании. Производители компонентов, по его словам, должны будут оправдать инвестиции, направленные на увеличение объёмов производства полупроводниковых изделий из-за роста спроса на них.

При этом Infineon не готова спекулировать собственной продукцией. Сейчас, как поясняет Плосс, находятся клиенты, готовые переплачивать за право первыми получить необходимое количество продукции. Позиция компании подразумевает сохранение статуса надёжного поставщика, который не ориентируется на сиюминутные колебания цен.

Очевидно, что экономический фактор старательно учитывается руководством Infineon при формировании бизнес-стратегии. Ранее представители этой компании уже высказывались против организации в Европе передового контрактного производства полупроводниковых компонентов с самой современной литографией. По их мнению, автомобильная в перспективе ближайших пяти лет не потребует техпроцессов тоньше 20 нм, а потому любые вложения в более дорогое оборудование будет сложно оправдать. Intel же хочет склонить клиентов к переходу на передовую литографию, и под их нужды уже выделила часть производственных линий на своих предприятиях в Ирландии. До конца года Intel определится с выбором европейской площадки под строительство двух новых предприятий, ориентированных на обслуживание сторонних клиентов. Представители Infineon осознают, что слишком быстрая технологическая миграция так же неоправданно увеличивает стоимость продукции.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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