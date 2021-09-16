Honor выпустит ноутбук Magicbook V 14 с двойной камерой и предустановленной Windows 11

Бренд Honor, отделившийся от китайского гиганта Huawei, и корпорация Microsoft объявили о заключении стратегического партнёрского соглашения. Сообщается, что стороны намерены «разрабатывать умные и интегрированные технологические решения для бесшовного улучшения потребительского опыта». Кроме того, планируется создание «нового интеллектуального мира для каждого».

Honor выпустит ноутбук Magicbook V 14 с двойной камерой и предустановленной Windows 11

Здесь и ниже изображения GSMArena

На 26 сентября намечено проведение мероприятия Honor Smart Life. На нём будет представлен портативный компьютер Honor Magicbook V 14, использующий новейшую операционную систему Windows 11 «из коробки». Этот ноутбук получит уникальную сдвоенную камеру с 5-мегапиксельными сенсорами. Тизер также говорит о наличии дисплея с очень узкими рамками.

Honor выпустит ноутбук Magicbook V 14 с двойной камерой и предустановленной Windows 11

Кроме того, в рамках презентации будут представлены другие интеллектуальные продукты. Это, в частности, смарт-телевизоры, планшеты и умные наручные часы.

В целом, как ожидается, партнёрство поможет улучшить интеграцию смартфонов Honor с различными устройствами под управлением Windows.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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