Samsung начала массовое производство 90-Гц OLED-панелей для ноутбуков

Несколько месяцев назад компания Samsung представила новое поколение OLED-панелей для ноутбуков. Компания отмечала, что новинка вызвала интерес у многих производителей, рассчитывающих выпускать лэптопы с OLED-дисплеями. Теперь она объявила о начале массового производства соответствующих решений.

Samsung начала массовое производство 90-Гц OLED-панелей для ноутбуков

sammobile.com

По данным Samsung, OLED-панели с разрешением Full HD и частотой 90 Гц уже используются в недавно представленных ASUS ZenBook и VivoBook Pro. В Samsung Display отметили, что панели компании также используются Dell, HP, Lenovo и Samsung Electronics. По слухам, в будущем не исключено даже применение аналогичных решений в ноутбуках Apple. Кроме того, уже выпускаются 16-дюймовые OLED-панели с разрешением 4К.

Считается, что OLED-дисплеи обеспечивают более живые цвета и отображают более насыщенный чёрный в сравнении с LCD, также для них характерны лучшее время отклика и большие углы обзора. Считается, что они лучше подходят и для отображения HDR- и игрового контента. В ближайшем будущем OLED будут применять всё больше ноутбуков.

Samsung начала массовое производство 90-Гц OLED-панелей для ноутбуков

sammobile.com

Как сообщают в Samsung Display, «90-Гц OLED-панели обеспечивают больше возможностей потребителям, намеренным наслаждаться высококачественным контентом на их ноутбуках. С нашими инновационными OLED мы продолжаем выступать пионерами и лидерами рынка технологий дисплеев, обеспечивающих непревзойдённое качество изображения».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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