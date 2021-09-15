Lexar выпустила накопители Professional NM800 со скоростью чтения до 7400 Мбайт/с

В ассортименте Lexar появились твердотельные накопители Professional NM800 формата М.2 2280: устройства ориентированы прежде всего на любителей игр и создателей контента.

Lexar выпустила накопители Professional NM800 со скоростью чтения до 7400 Мбайт/с

Здесь и ниже изображения Lexar

В основу решений положены микрочипы флеш-памяти 3D TLC (три бита информации в ячейке). Для обмена данными с компьютером служит интерфейс PCI Express 4.0 х4 (спецификация NVMe 1.4).

В серию вошли версии ёмкостью 512 Гбайт и 1 Тбайт. Первая способна считывать данные со скоростью до 7000 Мбайт/с и записывать информацию со скоростью до 3000 Мбайт/с. У второй эти показатели достигают соответственно 7400 Мбайт/с и 5800 Мбайт/с.

Значение IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении/записи составляет до 200 000/550 000 у модели на 512 Гбайт и до 400 000/750 000 у версии вместимостью 1 Тбайт.

Lexar выпустила накопители Professional NM800 со скоростью чтения до 7400 Мбайт/с

Величина MTBF (среднее время безотказной работы) достигает 1,5 млн часов. Накопители рассчитаны на 0,44 полных перезаписи в сутки (значение DWPD).

Младший вариант оценён приблизительно в 100 евро, а за старшую версию нужно будет заплатить 180 евро.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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