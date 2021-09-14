Ещё один магазин опубликовал цены процессоров Alder Lake — не дороже $600

Информацией о ценах процессоров Intel Core 12-го поколения, обнаруженной американского ретейлера, поделился сетевой источник Harukaze5719. Следует отметить, что это уже далеко не первое появление чипов в базах данных различных магазинов. Однако презентация новой серии процессоров Intel, на которой объявят их официальные цены, состоится не ранее следующего месяца, поэтому обнаруженную информацию следует воспринимать с определённой долей скептицизма.

Ещё один магазин опубликовал цены процессоров Alder Lake — не дороже $600

Источник изображения: Expreview

В базе данных магазина Provantage были обнаружены цены на коробочные и OEM-версии процессоров Core i9-12900K, Core i7-12700K и Core i5-12600K с разблокированным множителем, а также их KF-варианты, лишённые встроенного графического ядра. Cтоимость чипов KF-серии на 26–27 долларов ниже, чем цены обычных моделей.

Ещё один магазин опубликовал цены процессоров Alder Lake — не дороже 0

Модели Core i9-12900K и Core i9-12900KF продавец оценивает в $604,89 и $578,13 соответственно. Данные ценники выглядят более привлекательными на фоне тех, о которых сообщалось двумя неделями ранее. Таким образом новые чипы на 55 и 49 долларов дороже актуальных моделей Core i9-11900K и Core i9-11900KF, которые сегодня оцениваются в 549 и 529 долларов соответственно.

Для сравнения, Ryzen 9 5900X обладает рекомендованной стоимостью в $549. При этом чип AMD имеет 12 физический ядер Zen 3 и работает на 24 потока. В свою очередь Core i9-12900K оснащён 16 ядрами, но только 8 из них являются высокопроизводительными и поддерживают Hyper-Threading, так что число потоков тут также равно 24. Сможет ли чип Intel на равных противостоять модели Ryzen 9 5900X — вопрос.

Согласно тому же магазину, стоимость моделей Core i7-12700K и Core i7-12700KF составит $422,17 и $395,61 соответственно. Для сравнения, у другого ретейлера эти чипы оцениваются в $495 и $464. А актуальные модели Core i7-11700K и Core i7-11700KF доступны по $409 и $384 соответственно. Таким образом, новые процессоры дороже всего на 11–13 долларов. У конкурента в данном ценовом сегменте представлена только модель Ryzen 7 5800X стоимостью $449. Битва между чипами может быть на равных. Модели Core i7 поколения Alder Lake должны получить по 8 больших ядра Golden Cove и 4 малых Gracemont, обеспечивая тем самым 20 потоков. Чип Ryzen 7 5800X имеет 8 ядер и 16 потоков.

Ещё один магазин опубликовал цены процессоров Alder Lake — не дороже 0

Весьма вероятно, что наибольшей популярностью среди геймеров будут пользоваться модели Core i5-12600K и Core i5-12600KF. Первый оценивается в $288,77, второй — в $261,77. Опять же, цены на данные чипы у ретейлера Provantage ниже, чем у другого магазина, который оценивает их в $343 и $312 соответственно. Цена актуальных моделей Core i5-11600K и Core i5-11600KF в свою очередь составляет $272 и $247 соответственно. Таким образом, новые процессоры на 14 и 16 долларов дороже.

В составе моделей Core i5 поколения Alder Lake будут использоваться шесть высокопроизводительных ядер Golden Cove, что поставит их в один ряд с шестиядерным Ryzen 5 5600X стоимостью $299.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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