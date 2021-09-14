Представлен кулер DeepCool AK620 для мощных процессоров

Компания DeepCool анонсировала универсальный процессорный охладитель AK620: новинка получила довольно массивную конструкцию башенного типа.

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Оснащение включает двухсекционный радиатор с габаритами 127 ? 110 ? 157 мм. Через него проходят шесть тепловых трубок диаметром 6 мм каждая. Их непосредственный контакт с крышкой процессора не предусмотрен.

Между секциями радиатора и на его внешней части установлены вентиляторы диаметром 120 мм. Их скорость вращения изменяется в диапазоне от 500 до 1850 оборотов в минуту, что позволяет создавать воздушный поток объёмом до 68,99 CFM. Уровень шума не превышает 28 дБА. Статическое давление достигает 2,19 мм водяного столба.

Кулер способен справляться с охлаждением чипов, чьё максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии (показатель TDP) достигает 260 Вт. Это могут быть изделия Intel LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155, а также AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1.

Общие габариты составляют 129 x 138 x 160 мм, вес — 1456 г. Цена новинки пока, к сожалению, не раскрывается.



