Представлен кулер DeepCool AK620 для мощных процессоров

Компания DeepCool анонсировала универсальный процессорный охладитель AK620: новинка получила довольно массивную конструкцию башенного типа.

Представлен кулер DeepCool AK620 для мощных процессоров

Здесь и ниже изображения DeepCool

Оснащение включает двухсекционный радиатор с габаритами 127 ? 110 ? 157 мм. Через него проходят шесть тепловых трубок диаметром 6 мм каждая. Их непосредственный контакт с крышкой процессора не предусмотрен.

Между секциями радиатора и на его внешней части установлены вентиляторы диаметром 120 мм. Их скорость вращения изменяется в диапазоне от 500 до 1850 оборотов в минуту, что позволяет создавать воздушный поток объёмом до 68,99 CFM. Уровень шума не превышает 28 дБА. Статическое давление достигает 2,19 мм водяного столба.

Представлен кулер DeepCool AK620 для мощных процессоров

Кулер способен справляться с охлаждением чипов, чьё максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии (показатель TDP) достигает 260 Вт. Это могут быть изделия Intel LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155, а также AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1.

Общие габариты составляют 129 x 138 x 160 мм, вес — 1456 г. Цена новинки пока, к сожалению, не раскрывается.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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