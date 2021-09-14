Intel снижает цены на серверные процессоры, чтобы переманить клиентов AMD

По данным DigiTimes, компания Intel пересмотрела свою ценовую политику, связанную с серверными процессорами, чтобы более уверенно противостоять AMD в этом сегменте, у которой в настоящий момент наблюдаются проблемы в поставках. Сообщается, что Intel наводнила рынок чипами по ценам ниже рекомендованных и предоставляет на свою продукцию значительные скидки.

Intel снижает цены на серверные процессоры, чтобы переманить клиентов AMD

Источник изображения: Intel

Хотя данные большинства отчётов указывают, что AMD смогла в некоторой степени нормализовать поставки процессоров, компания проигрывает своему конкуренту в двух вещах: она зарабатывает гораздо меньше, чем Intel, и у неё нет собственных заводов для производства своей продукции. Intel со своей стороны может позволить себе более агрессивно играть ценами, поскольку занимается не только разработкой чипов, но также сама их и производит. Другими словами, у неё имеется гораздо больше рычагов для контроля, за счёт которых она надеется привлечь больше внимания к своей продукции.

AMD последнее время очень хорошо показывает себя на рынке серверных процессоров. По данным свежего отчёта Puget Systems, с июня 2020 по июль 2021-го доля продаж рабочих станций AMD выросла с 5 до доминирующих 60 %. Однако повышенный спрос на процессоры «красных» также означает, что некоторым покупателям, желающим инвестировать в новую серверную инфраструктуру на базе AMD, приходится подолгу ждать выполнения своих заказов, поскольку компания просто не справляется с нужным объёмом их поставок. Intel это прекрасно знает и поэтому проводит политику снижения цен на процессы, пытаясь переманить клиентов AMD.

Вопрос выбора той или иной платформы в серверном и HPC-сегментах очень важен, поскольку это в значительной мере влияет на дальнейший выбор покупателей в будущем. Замена всей серверной инфраструктуры с платформы одного производителя на платформу другого производителя требует гораздо более значительных инвестиций по сравнению с обычным обновлением платформы от одного и того же производителя.

По данным Mercury Research, во втором квартале 2021 общая доля AMD на рынке серверов выросла до 9,5 %. Это на 4 процентных пункта больше, чем годом ранее, но на 1 п. п. меньше, чем было в первом квартале текущего года, когда AMD занимала 10,5 % этого рынка. Если принять во внимание возможности процессоров обеих компаний и их фактические цены на рынке, то нет никаких технологических причин, согласно которым Intel смогла бы вернуть себе долю рынка, если только дефицит процессоров AMD и более эффективная ценовая политика Intel не станут решающими факторами для покупателей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Дискретные видеокарты Intel не смогут конкурировать с решениями AMD и NvidiaДискретные видеокарты Intel не смогут конкурировать с решениями AMD и Nvidia
NVIDIA может выпустить GeForce RTX 2060 с 12 Гбайт видеопамяти в конце этого или начале следующего годаNVIDIA может выпустить GeForce RTX 2060 с 12 Гбайт видеопамяти в конце этого или начале следующего года
Опубликованы цены и тесты Intel Alder Lake — претенденты на звание самых быстрых настольных процессов в миреОпубликованы цены и тесты Intel Alder Lake — претенденты на звание самых быстрых настольных процессов в мире
Инженерный образец Alder Lake-S протестировали с памятью DDR5-6400Инженерный образец Alder Lake-S протестировали с памятью DDR5-6400
Продажи оборудования для производства чипов взлетели до рекордных $24,9 млрдПродажи оборудования для производства чипов взлетели до рекордных $24,9 млрд
Блок рекламы


Похожие новости
Опубликованы цены и тесты Intel Alder Lake — претенденты на звание самых быстрых настольных процессов в миреОпубликованы цены и тесты Intel Alder Lake — претенденты на звание самых быстрых настольных процессов в мире
Дискретные видеокарты Intel не смогут конкурировать с решениями AMD и NvidiaДискретные видеокарты Intel не смогут конкурировать с решениями AMD и Nvidia
Гибридные процессоры AMD Ryzen 6000 запущены в массовое производство.Гибридные процессоры AMD Ryzen 6000 запущены в массовое производство.
Глава Intel заявил, что компания ответит AMD лучшими продуктами и даже потеснит NVIDIAГлава Intel заявил, что компания ответит AMD лучшими продуктами и даже потеснит NVIDIA
Shuttle готовит новые неттопы на платформе Intel Jasper LakeShuttle готовит новые неттопы на платформе Intel Jasper Lake
Intel выпустила процессор Pentium Gold 6500Y поколения Amber Lake YIntel выпустила процессор Pentium Gold 6500Y поколения Amber Lake Y
Мобильные процессоры 2022 года получат значительный прирост графической производительностиМобильные процессоры 2022 года получат значительный прирост графической производительности
TSMC поднимет цены на производство чипов на 10–20 % — подорожает всё, включая процессоры и видеокартыTSMC поднимет цены на производство чипов на 10–20 % — подорожает всё, включая процессоры и видеокарты
Флагманский Intel Core i9-12900K (Alder Lake-S) сравнили с Core i9-11900K и Ryzen 9 5900X в Adobe After EffectsФлагманский Intel Core i9-12900K (Alder Lake-S) сравнили с Core i9-11900K и Ryzen 9 5900X в Adobe After Effects
Прощай, Intel: На рынке полупроводников новый лидерПрощай, Intel: На рынке полупроводников новый лидер
Последние новости
Подгружаем последние новости