Intel снижает цены на серверные процессоры, чтобы переманить клиентов AMD

По данным DigiTimes, компания Intel пересмотрела свою ценовую политику, связанную с серверными процессорами, чтобы более уверенно противостоять AMD в этом сегменте, у которой в настоящий момент наблюдаются проблемы в поставках. Сообщается, что Intel наводнила рынок чипами по ценам ниже рекомендованных и предоставляет на свою продукцию значительные скидки.

Источник изображения: Intel

Хотя данные большинства отчётов указывают, что AMD смогла в некоторой степени нормализовать поставки процессоров, компания проигрывает своему конкуренту в двух вещах: она зарабатывает гораздо меньше, чем Intel , и у неё нет собственных заводов для производства своей продукции. Intel со своей стороны может позволить себе более агрессивно играть ценами, поскольку занимается не только разработкой чипов, но также сама их и производит. Другими словами, у неё имеется гораздо больше рычагов для контроля, за счёт которых она надеется привлечь больше внимания к своей продукции.

AMD последнее время очень хорошо показывает себя на рынке серверных процессоров. По данным свежего отчёта Puget Systems, с июня 2020 по июль 2021-го доля продаж рабочих станций AMD выросла с 5 до доминирующих 60 %. Однако повышенный спрос на процессоры «красных» также означает, что некоторым покупателям, желающим инвестировать в новую серверную инфраструктуру на базе AMD, приходится подолгу ждать выполнения своих заказов, поскольку компания просто не справляется с нужным объёмом их поставок. Intel это прекрасно знает и поэтому проводит политику снижения цен на процессы, пытаясь переманить клиентов AMD.

Вопрос выбора той или иной платформы в серверном и HPC-сегментах очень важен, поскольку это в значительной мере влияет на дальнейший выбор покупателей в будущем. Замена всей серверной инфраструктуры с платформы одного производителя на платформу другого производителя требует гораздо более значительных инвестиций по сравнению с обычным обновлением платформы от одного и того же производителя.

По данным Mercury Research, во втором квартале 2021 общая доля AMD на рынке серверов выросла до 9,5 %. Это на 4 процентных пункта больше, чем годом ранее, но на 1 п. п. меньше, чем было в первом квартале текущего года, когда AMD занимала 10,5 % этого рынка. Если принять во внимание возможности процессоров обеих компаний и их фактические цены на рынке, то нет никаких технологических причин, согласно которым Intel смогла бы вернуть себе долю рынка, если только дефицит процессоров AMD и более эффективная ценовая политика Intel не станут решающими факторами для покупателей.



