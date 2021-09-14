Huawei представила MateStation X — 28-дюймовый моноблок на процессорах AMD Ryzen 5000H

Сегодня Huawei анонсировала свой первый моноблок. Huawei MateStation X получил огромную 28,2-дюймовую 4К-матрицу и процессоры AMD Ryzen. Стоимость новинки превышает $1500.

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MateStation X внешне сильно напоминает монитор MateView. Он имеет аналогичный 28,2-дюймовый дисплей с разрешением 3840 ? 2560 пикселей и соотношением сторон 3:2. Сенсорный дисплей, поддерживающий десять точек касания, занимает 92 % лицевой поверхности устройства. Экран обеспечивает 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3, 100 % sRGB и сертифицирован TUV Rheinland, что свидетельствует о практически нулевом уровне излучения вредного синего света.

Базовая версия моноблока основана на процессоре AMD Ryzen 5 5600H с графикой Radeon. Также существует модификация на базе Ryzen 7 5800H. Компьютер поставляется с 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 и NVMe-накопителем ёмкостью 512 Гбайт.

gizmochina.com

MateStation X имеет четыре микрофона, которые могут улавливать голос пользователя с расстояния до 5 метров. Компьютер оборудован двумя 5-Вт широкополосными динамиками Devialet и 10-Вт сабвуфером. Для видеозвонков используется 1-Мп камера.

Набор физических разъёмов представлен двумя USB-C 3.2 Gen 1, двумя USB-A 3.2 Gen 1 и 3,5-мм аудиоразъёмом. Из беспроводных интерфейсов стоит отметить поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Huawei поставляет MateStation X с фирменной беспроводной клавиатурой с дактилоскопическим сенсором и Bluetooth-мышью Huawei AF30.

Компьютер работает под управлением Windows 10 из коробки. Для устройства будет доступно бесплатное обновление для Windows 11. Новинка выйдет в цветах Space Gray и Silver по цене $1549 за базовую модель.



