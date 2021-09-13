Инженерный образец Alder Lake-S протестировали с памятью DDR5-6400

Сетевые источники поделились свежими результатами тестирования 10-ядерного инженерного образца Alder Lake-S, предположительно модели Core i5-12600K, вместе с оперативной памятью DDR5-6400 (40-40-40-85-CR2). Использовавшийся в тестах чип работал на весьма высокой для инженерной версии процессора частоте в 3,2 ГГц. В режиме Boost его частота составила почти 4,6 ГГц.

Инженерный образец Alder Lake-S протестировали с памятью DDR5-6400

Источник изображения: VideoCardz

Согласно последним слухам, контроллер памяти новых Intel Core 12-го поколения не претерпел существенных изменений и для работы с высокоскоростной памятью он будет использовать асинхронный режим с делителями (Gears), повышающий задержки. С режимами Gears пользователи познакомились в процессорах Rocket Lake. В них доступен синхронный режим Gear 1 и асинхронный Gear 2. В первом случае контроллер памяти процессора работает на частоте памяти с соотношением 1:1, во втором — с соотношением 1:2. В Alder Lake прогнозируют появление ещё одного режима — Gear 4 с соотношением 1:4.

Инженерный образец Alder Lake-S протестировали с памятью DDR5-6400

Указанный инженерный образец Core i5-12600K с памятью DDR5-6400 тестировался в составе некой системы компании Dell. По данным AIDA64, задержки в подсистеме памяти оказались весьма высокими — 92,5 нс. Но при этом показатель скорость чтения памяти составил выше 90 Гбайт/с, что является весьма впечатляющим результатом.

Инженерный образец Alder Lake-S протестировали с памятью DDR5-6400

По данным программы CPU-Z, в режиме однопоточной производительности инженерный образец Alder Lake показал результат в 785,6 балла, что выше, чем у флагманской модели актуального поколения Rocket Lake-S.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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