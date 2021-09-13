Huawei выпустила настольные компьютеры MateStation S на чипах AMD Ryzen 4000G по цене от $640

Компания Huawei начала продажи в Китае настольного ПК Huawei MateStation S. Устройство предлагается в двух конфигурациях с процессорами AMD Ryzen 5 4600G или AMD Ryzen 7 4700G, поддерживает до двух двухканальных модулей памяти DDR4 и имеет твердотельный накопитель ёмкостью 512 Гбайт.

Huawei MateStation S заключён в небольшой корпус размерами 293 x 93 x 315,5 мм, на передней панели которого размещена кнопка питания, а также 3,5-мм разъём для наушников, порт USB-A 3.0 и порт USB Type-C. На тыльной панели корпуса находится ещё ряд разъёмов, включая 2 порта USB 2.0 Type-A и 2 порта USB 3.0 Type-A, а также порт VGA и разъём RJ45.

ПК работает под управлением операционной системы Microsoft Windows 10. Также сообщается о поддержке совместной работы со смартфонами, благодаря чему к компьютеру можно подключать смартфон с возможностью управления устройствами с одного экрана, а также передачи файлов и редактирования.

Стоимость версии Huawei MateStation S на базе AMD Ryzen 5 4600G с 8 Гбайт оперативной памяти и 512 Гбайт SSD равна 3899 юаней (~ $604), в то время как версия ПК на базе AMD Ryzen 7 4700G с 16 Гбайт оперативной памяти и 512 Гбайт SSD обойдётся в 5099 юаней (~ $790).



