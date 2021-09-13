Новое предприятие TSMC на юге Тайваня сосредоточится на выпуске 6-нм продукции

Полупроводниковый бум, спровоцированный пандемией, позволяет TSMC отчитываться о рекордной выручке, но при этом компания готова выделять беспрецедентные суммы на строительство новых предприятий — $100 млрд за ближайшие три года. Одно из новых предприятий появится на юге Тайваня в Гаосюне и сосредоточится на выпуске 7-нм и 6-нм продукции.

Новое предприятие TSMC на юге Тайваня сосредоточится на выпуске 6-нм продукции

Источник изображения: TSMC

Тайваньские СМИ, как отмечает Nikkei Asian Review, сообщили о намерениях TSMC приступить к строительству своего первого предприятия в Гаосюне на юге острова в следующем году. Свою деятельность предприятие начнёт не ранее 2023 года, к тому времени оно сможет выпускать 7-нм и 6-нм изделия. Сейчас основную часть 7-нм продукции TSMC выпускает в центральной части Тайваня, в Тайчжуне. Возможности расширения имеющегося предприятия ограничены, поэтому компании неизбежно потребуется новая площадка для производства 7-нм продукции.

По данным первоисточника, в прошлом году TSMC пришлось пересмотреть планы по развитию своего предприятия на территории Китая. Первоначально площадка в Нанкине тоже должна была использоваться для выпуска 7-нм продукции, но политическая конъюнктура вынудила TSMC сосредоточиться на более зрелой литографии, хотя $2,8 млрд на расширение предприятия в итоге были выделены.

Одновременно TSMC получила разрешение властей на строительство передового предприятия в Синьчжу в северо-западной части острова. Ведутся переговоры и по поводу строительства первого предприятия на территории Японии. Расходы TSMC на строительство новых мощностей в этом году уже достигли доли в 20 % от всех частных инвестиций на территории острова. Высокая концентрация полупроводниковых производств на Тайване, по мнению экспертов, должна способствовать появлению у местных властей дополнительных аргументов в переговорах на политической арене. Большинство стран мира заинтересовано в сохранении мира и стабильности в регионе.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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