NVIDIA может выпустить GeForce RTX 2060 с 12 Гбайт видеопамяти в конце этого или начале следующего года

Портал VideoCardz сообщает, что компания NVIDIA планирует выпустить в продажу видеокарту GeForce RTX 2060, оснащённую 12 Гбайт памяти. Тем самым производитель хочет компенсировать дефицит модели GeForce RTX 3060.

NVIDIA может выпустить GeForce RTX 2060 с 12 Гбайт видеопамяти в конце этого или начале следующего года

Источник изображения: NVIDIA

В начале года NVIDIA вернула в продажу модель GeForce RTX 2060 с 6 Гбайт видеопамяти. Этим шагом производитель решил компенсировать тогда ещё только начинавшийся дефицит графических ускорителей нового семейства Ampere. Решение было принято ещё до запуска модели GeForce RTX 3060, поэтому GeForce RTX 2060 должна была стать неплохим выбором для тех, кому оказались не нужны флагманские модели нового поколения, но потребовалась новая видеокарта среднего уровня.

В марте NVIDIA всё-таки выпустила модель GeForce RTX 3060. Карта получила 12 Гбайт видеопамяти и предлагала конкурентоспособный уровень производительности, а также программную защиту от майнинга. Однако производитель допустил ошибку, случайно выпустив видеодрайвер, который полностью разблокировал производительность видеокарты в майнинге, что привело к дефициту GeForce RTX 3060 и резкому повышению цен.

Позже NVIDIA всё же выпустила обновлённую модель GeForce RTX 3060 LHR с аппаратной защитой от майнинга. Однако проблему с доступностью карты по рекомендованной цене компания так и не смогла решить. Как пишет VideoCardz, это заставило NVIDIA искать альтернативные пути решения вопроса.

Со ссылкой на свои источники ресурс сообщает, что производитель собирается выпустить обновлённую GeForce RTX 2060 на архитектуре Turing. Карта построена на печатной плате с модельным номером PG161 и оборудована 12 Гбайт видеопамяти GDDR6. О том, какой ГП будет использоваться в её основе, точных данных пока нет. NVIDIA якобы уже сообщила своим партнёрам, что ускоритель может поступить в продажу в конце этого года или в январе будущего, в зависимости от того, насколько быстро удастся наладить производство ГП для данной карты.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Дискретные видеокарты Intel не смогут конкурировать с решениями AMD и NvidiaДискретные видеокарты Intel не смогут конкурировать с решениями AMD и Nvidia
Гибридные процессоры AMD Ryzen 6000 запущены в массовое производство.Гибридные процессоры AMD Ryzen 6000 запущены в массовое производство.
Опубликованы цены и тесты Intel Alder Lake — претенденты на звание самых быстрых настольных процессов в миреОпубликованы цены и тесты Intel Alder Lake — претенденты на звание самых быстрых настольных процессов в мире
Продажи оборудования для производства чипов взлетели до рекордных $24,9 млрдПродажи оборудования для производства чипов взлетели до рекордных $24,9 млрд
Acer скоро представит сразу семь моделей смарт-телевизоровAcer скоро представит сразу семь моделей смарт-телевизоров
Блок рекламы


Похожие новости
Дискретные видеокарты Intel не смогут конкурировать с решениями AMD и NvidiaДискретные видеокарты Intel не смогут конкурировать с решениями AMD и Nvidia
Глава Intel заявил, что компания ответит AMD лучшими продуктами и даже потеснит NVIDIAГлава Intel заявил, что компания ответит AMD лучшими продуктами и даже потеснит NVIDIA
EK представила новый водоблок для видеокарт GeForce RTX 30 SeriesEK представила новый водоблок для видеокарт GeForce RTX 30 Series
EVGA выяснила, что её GeForce RTX 3090 сгорали в игре New World из-за дефектов пайки в цепи питанияEVGA выяснила, что её GeForce RTX 3090 сгорали в игре New World из-за дефектов пайки в цепи питания
Вспышка коронавируса в Азии грозит дефицитом керамических конденсаторов — это может отразиться на производстве всей электроникиВспышка коронавируса в Азии грозит дефицитом керамических конденсаторов — это может отразиться на производстве всей электроники
Мобильные процессоры 2022 года получат значительный прирост графической производительностиМобильные процессоры 2022 года получат значительный прирост графической производительности
Nvidia заявила, что в 2022 году мир столкнется с дефицитом видеокарт на рынкеNvidia заявила, что в 2022 году мир столкнется с дефицитом видеокарт на рынке
Bitspower выпустила водоблок для видеокарты GeForce RTX 3090 Founders EditionBitspower выпустила водоблок для видеокарты GeForce RTX 3090 Founders Edition
Все видеокарты Radeon RX 6000 вместе взятые не смогли обогнать GeForce RTX 3090 по популярности в SteamВсе видеокарты Radeon RX 6000 вместе взятые не смогли обогнать GeForce RTX 3090 по популярности в Steam
Дефицит чипов может угрожать нацбезопасности. Страны начинают выпуск собственных микросхемДефицит чипов может угрожать нацбезопасности. Страны начинают выпуск собственных микросхем
Последние новости
Подгружаем последние новости