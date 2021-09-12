NVIDIA может выпустить GeForce RTX 2060 с 12 Гбайт видеопамяти в конце этого или начале следующего года

Портал VideoCardz сообщает, что компания NVIDIA планирует выпустить в продажу видеокарту GeForce RTX 2060, оснащённую 12 Гбайт памяти. Тем самым производитель хочет компенсировать дефицит модели GeForce RTX 3060.

Источник изображения: NVIDIA

В начале года NVIDIA вернула в продажу модель GeForce RTX 2060 с 6 Гбайт видеопамяти. Этим шагом производитель решил компенсировать тогда ещё только начинавшийся дефицит графических ускорителей нового семейства Ampere. Решение было принято ещё до запуска модели GeForce RTX 3060, поэтому GeForce RTX 2060 должна была стать неплохим выбором для тех, кому оказались не нужны флагманские модели нового поколения, но потребовалась новая видеокарта среднего уровня.

В марте NVIDIA всё-таки выпустила модель GeForce RTX 3060. Карта получила 12 Гбайт видеопамяти и предлагала конкурентоспособный уровень производительности, а также программную защиту от майнинга. Однако производитель допустил ошибку, случайно выпустив видеодрайвер, который полностью разблокировал производительность видеокарты в майнинге, что привело к дефициту GeForce RTX 3060 и резкому повышению цен.

Позже NVIDIA всё же выпустила обновлённую модель GeForce RTX 3060 LHR с аппаратной защитой от майнинга. Однако проблему с доступностью карты по рекомендованной цене компания так и не смогла решить. Как пишет VideoCardz, это заставило NVIDIA искать альтернативные пути решения вопроса.

Со ссылкой на свои источники ресурс сообщает, что производитель собирается выпустить обновлённую GeForce RTX 2060 на архитектуре Turing. Карта построена на печатной плате с модельным номером PG161 и оборудована 12 Гбайт видеопамяти GDDR6. О том, какой ГП будет использоваться в её основе, точных данных пока нет. NVIDIA якобы уже сообщила своим партнёрам, что ускоритель может поступить в продажу в конце этого года или в январе будущего, в зависимости от того, насколько быстро удастся наладить производство ГП для данной карты.



