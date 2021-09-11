Lian Li выпустила O11 Air Mini — относительно компактный, но вместительный корпус с хорошей вентиляцией

Компания Lian Li выпустила небольшой башенный корпус O11 Air Mini, в конструкции которого имеются плотные сетчатые панели спереди, сверху и сбоку, а также три предустановленных вентилятора с регулировкой скорости вращения методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Новинка будет выпускаться в чёрном и белом цветовых вариантах по цене от $109,99.

Изображение: Lian Li

Благодаря сочетанию сетчатых панелей, возможности установки до десяти 120-мм вентиляторов и отверстию с пылевым фильтром снизу корпус обеспечивает хорошую вентиляцию. Имеющиеся в конструкции два 140-мм вентилятора спереди и один 120-мм вентилятор сзади обеспечивают хорошую основу для качественной терморегуляции. При использовании жидкостного охлаждения поддерживается установка нескольких радиаторов размером до 280 мм. Что касается процессорного кулера, то его высота ограничивается 167 мм.

Изображение: Lian Li

Внутри корпуса найдётся место для материнской платы формата от Mini-ITX до E-ATX, ATX-совместимого блока питания, дискретного графического ускорителя длиной до 362 мм. Новинка предоставляет семь слотов для карт расширения в случае с материнскими платами ATX и пять слотов, если используется плата формата Micro-ATX или Mini-ITX. Поддерживается установка четырёх 3,5- и двух 2,5-дюймовых накопителей.

Изображение: Lian Li

Корпус O11 Air Mini имеет габариты 384 x 400 x 288 мм. Он будет поставляться по рекомендованной цене в $109,99 за версию в чёрном цвете и $119,99 — в белом цвете.



