AMD убеждена, что её доля на рынке и выручка продолжат увеличиваться

Компания AMD решительно увеличивает собственную выручку, и по итогам текущего года рассчитывает продемонстрировать прирост в 60 %, чего многие участники рынка не ожидают в условиях ограниченности поставок компонентов. Финансовый директор AMD убеждён, что в ближайшее время компания сможет как наращивать выручку, так и увеличивать собственную долю рынка.

AMD убеждена, что её доля на рынке и выручка продолжат увеличиваться

Источник изображения: AMD

Девиндер Кумар (Devinder Kumar) принял участие в технологической конференции Deutsche Bank в заочном формате, выразив уверенность, что поэтапное увеличение прогноза по росту выручки в этом году с 37 до 60 % адекватно возможностям подрядчиков, выпускающих продукцию марки по заказу AMD. Не будучи уверенной в способности TSMC увеличивать объёмы выпуска продукции, AMD свой прогноз по росту выручки в этом году улучшать не стала бы, как пояснил представитель компании.

Фактически, AMD уверена в своих поставщиках, и рассчитывает на сохранение тенденции к росту выручки не только в 2022, но и в 2023 году. Та же TSMC ради удовлетворения амбиций AMD увеличивает объёмы выпуска продукции одноимённой марки. В целом ситуация с доступностью компонентов по отрасли должна улучшиться в следующем году, как считает финансовый директор компании.

В условиях ограниченности ресурсов AMD предпочитает отдавать высший приоритет поставкам серверных процессоров. Клиентский сегмент идёт на втором месте, но предпочтительно в верхнем ценовом диапазоне. Важным элементом успешной логистики является и оперативная обратная связь с клиентами. Если какому-то производителю компьютеров, например, не хватает компонентов стороннего поставщика, то AMD не будет снабжать его избыточным количеством собственных процессоров, которые просто остались бы невостребованными.

За последние два года AMD смогла удвоить долю рынка в показателях выручки, именно данный критерий для компании останется важнейшим в дальнейшем развитии, хотя и в натуральном выражении она собирается увеличивать объёмы поставок продукции. Потенциал роста ещё сохраняется, безотносительно общей ситуации с продажами персональных компьютеров. В определённых рыночных нишах, по мнению руководства AMD, продукция марки ещё не очень хорошо представлена.

Конечно, Девиндер Кумар не был бы финансовым директором, если бы не добавил в итоге, что компания AMD намеревается поддерживать высокую норму прибыли, отдавая предпочтение выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Серверные процессоры в этом отношении являются самой выгодной для компании продукцией. В клиентском сегменте AMD старается уделять больше внимания игровым решениям, продвигать продукцию в коммерческом секторе и ориентироваться на энтузиастов с хорошим бюджетом.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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