Опубликованы цены и тесты Intel Alder Lake — претенденты на звание самых быстрых настольных процессов в мире

С приближением анонса процессоров Intel Alder Lake, утечек о них становится всё больше. На этот раз ближневосточный ресурс Sakhtafzar опубликовал результаты тестов сразу нескольких процессоров нового поколения — Core i9-12900KF, Core i7-12700KF и Core i5-12600KF, а также информацию о ценах, которые Intel установит на некоторые чипы Alder Lake.

Опубликованы цены и тесты Intel Alder Lake — претенденты на звание самых быстрых настольных процессов в мире

WCCFTech

Начнём с цен. Источник подтверждает прежние слухи, что процессоры нового поколения будут заметно дороже предшественников. Так, рекомендованная цена флагманского Core i9-12900K составит $599, тогда как его предшественника в лице Core i9-11900K производитель оценил в $549. В свою очередь Core i7-12700K получил цену в $429, тогда как актуальный Core i7-11700K стоит $409. Ниже представлен более широкий список чипов Alder Lake с характеристиками и ценами.

Опубликованы цены и тесты Intel Alder Lake — претенденты на звание самых быстрых настольных процессов в мире

Теперь что касается тестов. Источник не уточняет методику тестирования, приводя лишь показатели для чипов Core i9-12900KF, Core i7-12700KF и Core i5-12600KF в сравнении с их предшественниками и конкурентами. Процессоры Intel с буквой «F» в названии, напомним, отличаются отсутствием активного встроенного графического процессора, что никак не влияет на производительность ядер CPU.

Опубликованы цены и тесты Intel Alder Lake — претенденты на звание самых быстрых настольных процессов в мире

Здесь и ниже изображения Sakhtafzar

Опубликованы цены и тесты Intel Alder Lake — претенденты на звание самых быстрых настольных процессов в мире

Первая пара графиков отображает результаты тестов в бенчмарке Geekbench. Представители семейства Alder Lake показывают впечатляющие результаты в однопоточном тесте, на голову опережая как своих предшественников, так и конкурентов из стана AMD. В многопоточном тесте ситуация несколько иная: предшественники Alder Lake оказываются далеко позади, а вот с некоторыми чипами AMD новинки оказываются наравне или слегка их опережают.

Опубликованы цены и тесты Intel Alder Lake — претенденты на звание самых быстрых настольных процессов в мире

В рендеринге в Blender новинки Intel также показали себя с лучшей стороны. Например, Core i9-12900KF с 24 потоками оказался примерно наравне с 32-поточным Ryzen 9 5950X, который к тому же дороже ($750). Кроме того, источник приводит данные о производительности Alder Lake в кодировании видео и в синтетическом тесте PC Mark.

Опубликованы цены и тесты Intel Alder Lake — претенденты на звание самых быстрых настольных процессов в мире
Опубликованы цены и тесты Intel Alder Lake — претенденты на звание самых быстрых настольных процессов в мире

Конечно, всё это лишь ранние данные, и прежде, чем окончательно оценивать производительность новых процессоров Intel, стоит дождаться их выхода и публикации полноценных обзоров. Да и в целом, на данный момент представленную информацию стоит рассматривать лишь в качестве слухов, достоверность которых неизвестна. Но если Alder Lake действительно получат такое быстродействие и такие цены, то ситуация на рынке настольных процессоров может измениться кардинально.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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