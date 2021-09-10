Дискретные видеокарты Intel не смогут конкурировать с решениями AMD и Nvidia

В сети появились первые подробности о дискретных видеокартах Intel .

Первый блин вышел комом

Intel собирается активно расширяться на рынок дискретных видеокарт. Компания уже анонсировала свои первые решения, однако их технические характеристики пока хранит в секрете. Первые модели Intel планирует выпустить в начале 2022 года. И это будет первое полноценное вторжение Intel на рынок, который делят между собой Nvidia и AMD.

Как сообщают инсайдеры, у Intel не получилось создать полноценного конкурента топовым видеокартам Nvidia и AMD. По новым данным, флагманская видеокарта Intel Arc будет обладать производительностью на уровне GeForce RTX 3070 от NVIDIA и Radeon RX 6700 XT от AMD. Хоть эти видеокарты и относятся к высокому ценовому сегменту, они не являются флагманскими. Поэтому самая мощная видеокарта Intel будет конкурировать лишь с субфлагманскими решениями конкурентов. Вероятно, что пока Intel не хватает ресурсов, чтобы представить бескомпромиссное решение.

Однако отмечается, что это не помешает видеокартам Intel стать популярными на рынке, поскольку именно средний и субфлагманский сегменты рынка наиболее востребованы у пользователей.



