Продажи оборудования для производства чипов взлетели до рекордных $24,9 млрд

Поняв к концу прошлого года, что всплеск спроса на полупроводниковые компоненты носит не временный, а долгосрочный характер, производители начали задумываться о расширении мощностей. Естественно, им потребуется для этого дополнительное технологическое оборудование, и ёмкость соответствующего сегмента рынка во втором квартале уже достигла рекордных $24,9 млрд.

Продажи оборудования для производства чипов взлетели до рекордных $24,9 млрд

Источник изображения: TSMC

По информации ассоциации SEMI, объединяющей более 2400 компаний, связанных с разработкой и выпуском полупроводниковой продукции, затраты производителей чипов на покупку оборудования во втором квартале последовательно выросли на 5 %, а в годовом сравнении прирост составил внушительные 48 %. Если год назад на эти нужды было потрачено $16,77 млрд, то во втором квартале текущего года затраты выросли на 48 % до $24,9 млрд.

Продажи оборудования для производства чипов взлетели до рекордных ,9 млрд

Источник изображения: SEMI

Авторы исследования разделили мировой рынок на семь макрорегионов. Лидером по затратам на покупку оборудования остаётся Китай, который за год увеличил профильные расходы на 79 % до $8,22 млрд. Южная Корея расположилась на втором месте с приростом расходов на 48 % до $6,62 млрд. Хотя на Тайване расположилась компания TSMC, контролирующая 53 % мирового рынка контрактных услуг по выпуску чипов, этот остров в рейтинге затрат на оборудование занял лишь третье место с приростом расходов на 44 % до $5,04 млрд.

Япония расположилась на четвёртом месте с $1,77 млрд затрат и ростом на скромные 2 %. Примерно так же выступила и Северная Америка, которая за второй квартал потратила не более $1,68 млрд на покупку нового оборудования для выпуска полупроводниковых компонентов, превысив результат аналогичного периода предыдущего года на те же самые два процента. Весь остальной мир занимает шестую позицию со скромными затратами в $0,84 млрд, но выдающимся приростом на 129 %. Наконец, Европа с её уверенными 54 % прироста ограничилась затратами в размере $0,71 млрд.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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