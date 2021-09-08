Acer представила бюджетный 19,5-дюймовый монитор для повседневной работы

Компания Acer анонсировала монитор с обозначением K202HQLbmix: новинка предназначена для выполнения повседневных задач в домашних или офисных условиях.

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Панель имеет размер 19,5 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 1600 ? 900 пикселей, соотношение сторон — 16:9.

Новинка обладает временем отклика в 5 мс и частотой обновления 75 Гц. Заявлен 72-процентный охват цветового пространства NTSC. Динамическая контрастность достигает 100 000 000:1.

Монитор имеет яркость 200 кд/м2. Для подключения источников сигнала доступны цифровой интерфейс HDMI 1.4 и аналоговый 15-контактный разъём D-Sub. В оснащение входят стереофонические динамики мощностью 1 Вт каждый. Кроме того, есть стандартное 3,5-миллиметровое аудиогнездо.

Панель поддерживает технологию, отвечающую за снижение интенсивности синего цвета подсветки. Кроме того, реализован инструмент устранения мерцания. Эти средства помогают снизить нагрузку на глаза во время продолжительной работы.

Подставка позволяет регулировать угол наклона экрана в диапазоне 30 градусов. Устройство выполнено в классическом чёрном цвете.



