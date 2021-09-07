Acer скоро представит сразу семь моделей смарт-телевизоров

Компания Acer собирается представить целый ряд новых смарт-телевизоров. Свежая утечка раскрыла ключевые технические характеристики грядущих устройств. Ожидается, что компания представит сразу семь моделей телевизоров.

Acer скоро представит сразу семь моделей смарт-телевизоров

Acer

Сообщается, что грядущие умные телевизоры Acer получат экраны диагональю 32, 42, 43, 50, 55, 58 и 70 дюймов. Две самые компактные модели получат матрицы с разрешением HD и Full HD. Более крупные устройства смогут похвастаться разрешением 4К, поддержкой 1,07 миллиарда цветов и технологии HDR10+. Новинки получат элегантный дизайн с тонкими рамками.

Acer скоро представит сразу семь моделей смарт-телевизоров

4pda.to

Все новинки будут основаны на четырёхъядерном 64-битном чипсете, который будет дополнен 2 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость накопителя составляет 16 Гбайт. В качестве операционной системы будет использоваться Android TV. За воспроизведение звука будут отвечать 24-Вт динамики. Все новинки будут оборудованы тремя портами HDMI, одним Ethernet и одним S/PDIF, 3,5-мм аудиоразъёмом, входом для антенны и AV-разъёмом.

Сообщается, что новые умные телевизоры Acer будут представлены уже в этом месяце. Их стоимость будет составлять от $273 до $958 в зависимости от модели.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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