Гибридные процессоры AMD Ryzen 6000 запущены в массовое производство.

AMD уже скоро покажет новый флагман с мощной встроенной графикой.

Гибридные процессоры AMD Ryzen 6000 запущены в массовое производство.

Unsplash

По слухам, процессор AMD на чипе Rembrandt будет выпущен в рамках серии Ryzen 6000 и заменит Ryzen 5000 (Cezanne).

AMD Rembrandt появлялась в просочившихся в сеть данных и раньше — вероятно, это будет первый процессор AMD с поддержкой DDR5. Это произойдет даже раньше, чем в серии Raphael — высокопроизводительных процессоров для настольных ПК, которые поступят в продажу к концу следующего года.

Самое крупное обновление — интегрированная графика Navi2, та же графика, которая будет присутствовать в APU Van Gogh: он встанет в консоль Steam Deck, которую выпустят в декабре этого года. У Rembrandt будет выше производительность и больше ядер GPU и всё это на 6-нанометровом техпроцессе. Актуальная на сегодня серия Cezanne работает на архитектуре Zen2 и Zen3 и имеет GPU Vega 7.

AMD Rembrandt может быть анонсирован на выставке CES 2022. На этой выставке AMD представила серии Ryzen 4000 Renoir и Ryzen 5000 Cezanne. Последний был представлен NVIDIA вместе с графическими процессорами GeForce RTX 30.

Ранее AMD приняли решение отказаться от выпуска процессоров без встроенной графики в настольном сегменте. Правда, это произойдет только с переходом на архитектуру Zen 4, то есть, не раньше 2022 года.

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Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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