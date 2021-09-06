Глава Intel заявил, что компания ответит AMD лучшими продуктами и даже потеснит NVIDIA

В ходе недавнего интервью с аналитиком New Street Research Пьером Феррагу (Pierre Ferragu) глава Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) и финансовый директор компании Джордж Дэвис (George Davis) обсудили сложившуюся на рынке ситуацию и рассказали, как компания собирается конкурировать с AMD и NVIDIA.

Глава Intel заявил, что компания ответит AMD лучшими продуктами и даже потеснит NVIDIA

Пэт Гелсингер / Источник: videocardz.com

С тех пор, как господин Гелсингер занял пост главы Intel, компания опубликовала планы на ближайшие годы: они коснулись развития производственных мощностей, будущих продуктов для потребителей и серверных решений, а также возвращения Intel на рынок игровой дискретной графики. Компания противопоставит AMD и NVIDIA на рынке высокопроизводительных вычислительных систем продукты Xeon Scalable нового поколения, а также серверные ускорители Ponte Vecchio и Xe-HP Arctic Sound. Конкурентоспособность компании станет очевидной в ближайшие 3–4 года, и лидерство стабильно останется за Intel.

«Мы говорим об угрозе AMD, нам нужно делать продукты лучше, и точка! Итак, мы будем делать лучшие продукты, а у них был период, когда мы работали недостаточно хорошо. Мы будем работать, работать, работать! Таким образом, мы вступаем в период, когда станем очень конкурентоспособными. Было время, когда мы отставали. Теперь, с Ice Lake, Sapphire Rapids, Diamond Rapids, мы вступаем в период, где мы будем очень конкурентоспособными, а через 3–4 года с настоящего момента мы увидим, что снова вернём устойчивое лидерство. Мы входим в тот период, где станем более конкурентоспособными с более конкурентоспособными продуктами, более динамичным ценообразованием, лучшим потенциалом на долю рынка, лучшими TCO для облачных клиентов, так что нам просто надо бороться», — заявил господин Гелсингер.

Глава компании заявил, что на рынке GPU-архитектуры позиции также усилятся, и впервые за всё время получится потревожить позиции NVIDIA. С анонсированной недавно технологией интеллектуального масштабирования XeSS и многолетними планами на архитектуру Xe HPG потревожить можно будет и AMD, которая в следующем году собирается выпустить первые GPU с MCM-компоновкой в серии Radeon 7000.

«Мы развёртываем разнородную архитектуру, которая является частью Alder Lake, где у нас большие и малые ядра, а у AMD только одно. У нас будут более производительная и более энергоэффективная версии ядра, что весьма убедительно, у нас будет собственная GPU-архитектура, с которой мы впервые начнём оказывать давление на NVIDIA. Мы раскроем нашу IPU-архитектуру, перейдём к интеллектуальным сетевым адаптерам и интеллектуальным сетевым структурам, так что три крупных архитектурных анонса на этой неделе, мы думаем, будут наподобие [эффекта от AMD] Zen. И, поверьте, у нас ещё кое-что пока готовится в лабораториях, о чем хочется рассказать людям, что станет большим шагом вперёд, далеко за рамки того, о чём мы уже говорили, и кое-что, о чём нельзя будет говорить ещё пару лет, но инновации вернулись», — рассказал господин Гелсингер о планах на новые продукты.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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