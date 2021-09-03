JBL обновила популярную портативную колонку Flip и сделала её дороже

JBL анонсировала обновление своей популярной серии портативных колонок для активного отдыха Flip. Новая модель серии, получившая имя Flip 6, получила пылевлагозащиту по стандарту IP67, в то время как её предшественница была защищена только от влаги и соответствовала IPX7.

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Новинка сохраняет преемственность дизайна предшественников. На корпусе устройства красуется недавно переработанный логотип JBL, который подчёркивает принадлежность колонки к обновлённому модельному ряду компании. Что касается технических нововведений, JBL Flip 6 получила поддержку Bluetooth 5.1, в то время как Flip 5 использует для соединения с другими устройствами Bluetooth 5.0. Время автономной работы осталось неизменным и составляет около 12 часов. Прежней осталась и суммарная выходная мощность звука в 20 Вт.

theverge.com

Ещё одним изменением в Flip 6 по сравнению с предыдущей моделью, хоть и не самым приятным, станет её стоимость. Колонка поступит в продажу в ноябре по цене $130, в то время как Flip 5 можно приобрести за $120.



