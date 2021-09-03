Arm: китайское подразделение Arm China не было захвачено, мы продолжаем с ним работать

Компания Arm не согласилась с оценкой аналитика SemiAnalysis Дилана Пателя (Dylan Patel), который назвал действия китайского совместного предприятия Arm China «полупроводниковым ограблением века». Напомним, подразделение Arm China формально полностью ушло из под контроля бывших владельцев.

Arm: китайское подразделение Arm China не было захвачено, мы продолжаем с ним работать

Источник: semianalysis.substack.com

Британский разработчик процессоров Arm, принадлежащий японскому инвестиционному конгломерату SoftBank, владеет миноритарным пакетом акций компании Arm China. Китайское СП возглавляет Аллен Ву (Allen Wu) и недавно он представил ребрендинг Arm China, а также рассказал о планах развития уже полностью независимой от Arm компании.

Британская сторона выступает за его уход с поста главы компании, но даже при большинстве голосов совета директоров она бессильна предпринять какие-либо действия, поскольку господин Ву держит у себя печать и уставные документы, и по китайским законам он остаётся главой Arm China. В настоящий момент британцы пытаются нормализовать ситуацию через китайские суды и другие правительственные ведомства, но не считают происходящее трагедией.

Представители компании прокомментировали ситуацию британскому изданию The Register: «Arm продолжает поддерживать успешные рабочие отношения с командой Arm China и поддерживать её рост, структура и собственность СП остаются неизменными с момента учреждения в 2018 году. У Arm наблюдается существенный рост бизнеса, в 2020 году наши партнёры по всему миру поставили более 25 млрд Arm-чипов. Из этих 25 млрд чипов более 3 млрд были поставлены нашими партнёрами в Китае».

Arm China в настоящий момент рассматривает возможность открытия новых направлений бизнеса, а значит, СП продолжает работать c проектами Arm. Поэтому слово «ограбление», видимо, на самом деле не совсем точно. Это больше похоже на неподчинение, нарушение субординации или даже попытку бунта.

Если Arm China откажется от архитектуры Arm, она окажет себе медвежью услугу, поскольку экосистема данного разработчика поистине всеобъемлюща. Едва ли производители устройств и разработчики ПО станут хотя бы рассматривать вопрос об изучении тонкостей новой архитектуры игрока с небольшой долей рынка. Кроме того, такой шаг перекрыл бы китайскому подразделению все возможности экспортировать продукцию, учитывая спрос на технологии Arm.

Даже при гипотетической поддержке действий Arm China со стороны китайских властей, которые могли бы проявить интерес к созданию самодостаточных решений и ускорить их принятие внутри страны, это существенно усложнило бы реализацию государственной стратегии — в том числе по обработке больших данных и развитию сетей пятого поколения.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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