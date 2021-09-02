EVGA выяснила, что её GeForce RTX 3090 сгорали в игре New World из-за дефектов пайки в цепи питания

Компании EVGA потребовалось шесть недель, чтобы определить истинный источник проблем, приводивший к выходу из строя видеокарт GeForce RTX 3090 при запуске многопользовательской игры New World. По итогам исследования двух десятков возвращённых производителю графических ускорителей компания установила, что причиной поломок был производственный брак.

EVGA выяснила, что её GeForce RTX 3090 сгорали в игре New World из-за дефектов пайки в цепи питания

Источник изображения: PC World

В ранних отчётах некоторые игроки жаловались на то, что игра New World разработки Amazon Games демонстрирует очень высокий показатель частоты кадров в главном меню, это приводило к программным сбоям, а в некоторых случаях — и к выходу видеокарт из строя. На форумах, где обсуждалась проблема, чаще всего упоминались видеокарты GeForce RTX 3090 компании EVGA.

Компания собрала у пользователей все скоропостижно скончавшиеся видеокарты, после чего провела их рентгеновский анализ, который показал, что причиной поломок была некачественная пайка микросхем. Также компания установила, что проблема встречалась только у видеокарт, выпущенных в 2020 году. Это в разговоре с представителями EVGA выяснил портал PC World.

EVGA выяснила, что её GeForce RTX 3090 сгорали в игре New World из-за дефектов пайки в цепи питания

Источник изображения: Amazon

«Все карты, у которых наблюдались указанные проблемы, были произведены в 2020 году. Анализ ускорителей с помощью рентгеновского оборудования показал плохое качество пайки микросхем рядом с цепями MOSFET, которые питают графический ускоритель. Компания отказалась сообщать точное количество проданных GeForce RTX 3090 с данным недостатком, но указала, что их существенно меньше одного процента», — сообщает PC World.

Ранее производитель выпустил для своих видеокарт обновление прошивки, устраняющее проблему с контроллером вентиляторов системы охлаждения, который неверно определял их скорость. Изначально именно этот компонент подозревали как главного виновника выхода из строя графических ускорителей. Однако EVGA опровергла это. Компания указала, что неправильные показатели оборотов вентиляторов видеокарт, отображающиеся в программах HWiNFO и GPU-Z, были вызваны ошибками в самом контроллере, но на работоспособность карт этот факт никак не влиял. Тем не менее, компания обновила фирменное программное обеспечение Precision, и теперь информация об оборотах вентиляторов отображается верно благодаря фильтрованию получаемых с контроллера данных телеметрии.

Что касается Amazon Games, то студия ранее выпустила обновление для New World, ограничивающее частоту кадров в игре. Компания EVGA со своей стороны обязалась произвести замену всех вышедших из строя видеокарт.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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