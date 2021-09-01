Представлена фотокамера мгновенной печати Polaroid Now+ с набором фильтров в комплекте

Анонсирована аналоговая камера Polaroid Now+ с функцией мгновенной печати. Новинка уже доступна для заказа по ориентировочной цене 150 долларов США в белом, чёрном и синем вариантах цветового исполнения.

Здесь и ниже изображения Polaroid

Устройство выполнено в ретро-стиле. В оснащение входят система автофокусировки, вспышка и таймер. Есть стандартная резьба для установки фотоаппарата на штативе.

Диапазон выдержек варьируется от 1/200 до 1 секунды. При использовании сопутствующего мобильного приложения Polaroid для устройств под управлением Android и iOS диапазон выдержек возрастает до 30 секунд.

Особенность модели Polaroid Now+ заключается в том, что в комплект поставки входят пять фильтров, которые монтируются на объектив. Это позволяет осуществлять съёмку с различными эффектами, например, добавлять разные цветовые оттенки композиции.

Мобильное приложение в числе прочего позволяет осуществлять съёмку в различных режимах. Среди доступных функций упомянуты двойная экспозиция, рисование светом и ручной режим.

Камера имеет размеры 150,16 x 112,2 x 95,48 мм и весит 457 г. Питание обеспечивает литиевая батарея UN3481. Для печати фотографий применяются картриджи Polaroid i-Type.



