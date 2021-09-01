ASUS представила профессиональный проектор ProArt Projector A1 с очень точной цветопередачей

Компания ASUS анонсировала ProArt Projector A1 — первый в мире проектор с сертификацией Calman Verified, фабричной калибровкой цветопередачи и высокой точностью воспроизведения оттенков.

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Новинка относится к профессиональному уровню. Она, как утверждается, отлично подходит для дизайн-студий, художественных галерей, музеев и т. п. Устройство проходит заводскую калибровку цветопередачи (точность воспроизведения оттенков Delta E <2). Обеспечивается 98-процентный охват цветовых пространств sRGB и Rec.709.

Безртутный светодиодный источник света воспроизводит яркое и насыщенное изображение, которое не тускнеет со временем. Ресурс этого элемента достигает 30 000 часов.

Проектор обеспечивает разрешение 1920 x 1080 пикселей, частоту обновления 120 Гц, контрастность 800:1 и яркость 3000 лм (ANSI). Размер проекции варьируется от 40 до 200 дюймов по диагонали.

Коэффициент масштабирования 1,2 помогает настраивать размер изображения для работы в ограниченном пространстве. Коррекция трапецеидальных искажений позволяет получать изображение идеально ровной прямоугольной формы, а регулировка по четырем углам компенсирует искажение, когда проектор расположен под углом к рабочей поверхности.

В арсенале новинки — 10-ваттный динамик, два интерфейса HDMI 2.0, коннектор D-Sub, порт USB Type A, аудиогнездо на 3,5 мм и последовательный порт. В комплект входит Wi-Fi-адаптер с интерфейсом USB .



