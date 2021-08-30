Intel выпустила процессор Pentium Gold 6500Y поколения Amber Lake Y

Корпорация Intel расширила ассортимент процессоров Amber Lake Y, анонсировав изделие Pentium Gold 6500Y. Новинка приходит на смену модели Core m3-8100Y, которая была выпущена в третьем квартале 2018 года.

Intel выпустила процессор Pentium Gold 6500Y поколения Amber Lake Y

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Чип Pentium Gold 6500Y содержит два вычислительных ядра с возможностью одновременной обработки четырёх потоков инструкций. Базовая тактовая частота составляет 1,1 ГГц, максимальная частота в турбо-режиме — 3,4 ГГц.

Изделие производится с применением 14-нанометровой технологии. Максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии (показатель TDP) составляет 5 Вт с возможностью понижения до 3,5 Вт.

В состав процессора входит графический ускоритель Intel UHD Graphics 615. Его номинальная частота составляет 300 МГц, максимальная частота — 900 МГц.

Intel выпустила процессор Pentium Gold 6500Y поколения Amber Lake Y

Чип поддерживает работу с оперативной памятью стандартов LPDDR3-1866 и DDR3L-1600, максимальный объём которой может составлять 16 Гбайт.

Изделие Pentium Gold 6500Y ориентировано на применение в портативных компьютерах. Ожидается, что процессор ляжет в основу одной из модификаций планшета Microsoft Surface Go 3, анонс которого состоится предстоящей осенью.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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