ASUS представила игровую периферию ROG в исполнении Moonlight White

Компания ASUS анонсировала сразу четыре устройства в белом цветовом исполнении Moonlight White: дебютировали клавиатура ROG Strix Scope NX TKL Moonlight White, мышь ROG Strix Impact II Moonlight White, а также гарнитуры ROG Strix Go Core Moonlight White и ROG Cetra II Core Moonlight White.

ASUS представила игровую периферию ROG в исполнении Moonlight White

Здесь и ниже изображения ASUS

Клавиатура ROG Strix Scope NX TKL Moonlight White имеет компактное исполнение: она лишена блока цифровых кнопок в правой части. Используются механические переключатели ROG NX Mechanical Switch. Реализована индивидуальная подсветка клавиш, а для подключения к компьютеру служит порт USB 2.0. Функции Anti-Ghosting и N-Key Rollover позволяют корректно распознавать большое количество одновременных нажатий.

ASUS представила игровую периферию ROG в исполнении Moonlight White

Мышь ROG Strix Impact II Moonlight White получила оптический датчик с разрешающей способностью до 6200 DPI. Основные переключатели Omron рассчитаны на 50 млн срабатываний. Реализована фирменная многоцветная подсветка ASUS Aura RGB. Интерфейс подключения — USB.

ASUS представила игровую периферию ROG в исполнении Moonlight White

Гарнитура ROG Strix Go Core Moonlight White относится к накладному типу. Она оборудована 40-миллиметровыми излучателями с неодимовыми магнитами. Имеется микрофон на регулируемой штанге. Благодаря применению 3,5-мм штекера использовать устройство можно с компьютерами, игровыми консолями и мобильными гаджетами.

ASUS представила игровую периферию ROG в исполнении Moonlight White

Наконец, гарнитура ROG Cetra II Core Moonlight White имеет погружную конструкцию. Она наделена 9,4-миллиметровыми излучателями с частотным диапазоном от 20 Гц до 40 кГц. Для подключения служит 3,5-мм штекер.

ASUS представила игровую периферию ROG в исполнении Moonlight White


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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