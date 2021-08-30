TSMC подтвердила задержку 3-нм техпроцесса на 3–4 месяца

Компания TSMC подтвердила, что массовое производство чипов с использованием 3-нм техпроцесса начнётся не раньше 2023 года. Это повлияет на продуктовые линейки заказчиков. В частности, iPhone образца 2022 года выйдет с 4-нм процессорами.

TSMC подтвердила задержку 3-нм техпроцесса на 3–4 месяца

Источник: seekingalpha.com

С 2014 года Apple была главным заказчиком TSMC, и все новые технологии тайваньского производителя дебютировали в чипах для iPhone. Новые производственные линии TSMC запускались в апреле или мае, а в сентябре новая модель iPhone оказывалась самой прогрессивной на рынке. Так случилось в 2018 и 2020 годах, однако в 2022 году, когда запланирован запуск линий с 3-нм техпроцессом, тайваньский подрядчик не уложится в срок: задержка, по предварительным данным, составит 3–4 месяца. Согласно заявлению представителя TSMC, принято решение отложить запуск производства до второй половины 2022 года.

Как сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на собственные источники, первыми заказчиками на 3-нм решения от TSMC станут совместно Apple и Intel. В случае с Apple первые процессоры нового образца будут использоваться в iPad, то есть во временное окно iPhone тайваньский подрядчик действительно не уложится.

Что же касается Intel, то, как подтвердила сама компания, в настоящий момент активно ведётся работа над процессорами нового поколения как для пользовательских машин, так и для дата-центров: запуск производства намечен на конец 2022 года, реализация чипов стартует в 2023 году, что полностью соответствует даже обновлённым планам тайваньского подрядчика. При этом запланированный объём производства чипов Intel оказался больше, чем объём заказа чипов для iPad. В этой связи, утверждают источники, Intel может стать первым клиентом на 3-нм продукцию.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Систему проектирования чипов Synopsys научили автоматически оптимизировать энергопотребление с помощью ИИСистему проектирования чипов Synopsys научили автоматически оптимизировать энергопотребление с помощью ИИ
Bosch: цепочки поставок чипов в автомобильной индустрии больше не работаютBosch: цепочки поставок чипов в автомобильной индустрии больше не работают
Представлен универсальный кулер Jonsbo CR-1400 White с многоцветной подсветкойПредставлен универсальный кулер Jonsbo CR-1400 White с многоцветной подсветкой
Samsung показала умный динамик с разгибающимся 12,4-дюймовым экраномSamsung показала умный динамик с разгибающимся 12,4-дюймовым экраном
Мобильные процессоры 2022 года получат значительный прирост графической производительностиМобильные процессоры 2022 года получат значительный прирост графической производительности
Блок рекламы


Похожие новости
TSMC поднимет цены на производство чипов на 10–20 % — подорожает всё, включая процессоры и видеокартыTSMC поднимет цены на производство чипов на 10–20 % — подорожает всё, включая процессоры и видеокарты
Предприятие TSMC в Японии сосредоточится на снабжении 28-нм чипами компании SonyПредприятие TSMC в Японии сосредоточится на снабжении 28-нм чипами компании Sony
TSMC предложила интегрировать жидкостное охлаждение непосредственно в чипыTSMC предложила интегрировать жидкостное охлаждение непосредственно в чипы
Samsung выпустила первый тестовый чип на базе 3-нм техпроцессаSamsung выпустила первый тестовый чип на базе 3-нм техпроцесса
TSMC собирается построить предприятия по упаковке трёхмерных чипов в США и на ТайванеTSMC собирается построить предприятия по упаковке трёхмерных чипов в США и на Тайване
TSMC приступила к строительству в США предприятия по выпуску 5-нм чиповTSMC приступила к строительству в США предприятия по выпуску 5-нм чипов
Intel подтвердила, что некоторые процессоры для неё будет делать TSMCIntel подтвердила, что некоторые процессоры для неё будет делать TSMC
Samsung успешно создала 3-нм чип на совершенно новых транзисторах: быстрее, экономичнее, плотнееSamsung успешно создала 3-нм чип на совершенно новых транзисторах: быстрее, экономичнее, плотнее
ASUS случайно подтвердила существование мобильной GeForce RTX 3050 Ti с 4 Гбайт GDDR6ASUS случайно подтвердила существование мобильной GeForce RTX 3050 Ti с 4 Гбайт GDDR6
TSMC продала с аукциона излишки производственных мощностей, несмотря на огромное количество заказовTSMC продала с аукциона излишки производственных мощностей, несмотря на огромное количество заказов
Последние новости
Подгружаем последние новости