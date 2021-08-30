TSMC подтвердила задержку 3-нм техпроцесса на 3–4 месяца

Компания TSMC подтвердила, что массовое производство чипов с использованием 3-нм техпроцесса начнётся не раньше 2023 года. Это повлияет на продуктовые линейки заказчиков. В частности, iPhone образца 2022 года выйдет с 4-нм процессорами.

Источник: seekingalpha.com

С 2014 года Apple была главным заказчиком TSMC, и все новые технологии тайваньского производителя дебютировали в чипах для iPhone. Новые производственные линии TSMC запускались в апреле или мае, а в сентябре новая модель iPhone оказывалась самой прогрессивной на рынке. Так случилось в 2018 и 2020 годах, однако в 2022 году, когда запланирован запуск линий с 3-нм техпроцессом, тайваньский подрядчик не уложится в срок: задержка, по предварительным данным, составит 3–4 месяца. Согласно заявлению представителя TSMC, принято решение отложить запуск производства до второй половины 2022 года.

Как сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на собственные источники, первыми заказчиками на 3-нм решения от TSMC станут совместно Apple и Intel . В случае с Apple первые процессоры нового образца будут использоваться в iPad , то есть во временное окно iPhone тайваньский подрядчик действительно не уложится.

Что же касается Intel , то, как подтвердила сама компания, в настоящий момент активно ведётся работа над процессорами нового поколения как для пользовательских машин, так и для дата-центров: запуск производства намечен на конец 2022 года, реализация чипов стартует в 2023 году, что полностью соответствует даже обновлённым планам тайваньского подрядчика. При этом запланированный объём производства чипов Intel оказался больше, чем объём заказа чипов для iPad . В этой связи, утверждают источники, Intel может стать первым клиентом на 3-нм продукцию.



