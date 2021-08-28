Samsung показала умный динамик с разгибающимся 12,4-дюймовым экраном

Выставка IMID 2021 стартовала 25 августа в Корее. Ведущие игроки рынка дисплеев, Samsung и LG, представили несколько интересных концептов устройств за эти дни. Первая показала S-образный складной аппарат, который можно превратить как в смартфон, так и в громадный 17,3-дюймовый планшет. А LG продемонстрировала умную кровать с 55-дюймовым прозрачным экраном.

Samsung показала умный динамик с разгибающимся 12,4-дюймовым экраном

gizmochina.com

Но сегодня Samsung представила ещё более интересный продукт — умную колонку, которая превращается в 12,4-дюймовый дисплей. Согласно видео с корейской выставки дисплеев, новая умная колонка имеет цилиндрический корпус с обёрнутым вокруг него OLED-экраном. После нажатия на кнопку в фирменном приложении дисплей распрямляется, превращаясь в плоский 12,4-дюймовый экран. Изменение формы матрицы происходит за считаные секунды.

Сообщается, что Samsung также планирует показать на IMID 2021 48-дюймовый телевизор с гибкой дисплейной панелью и кинематографическим качеством звука, а также 34-дюймовый монитор с частотой обновления 144 Гц.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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