Мобильные процессоры 2022 года получат значительный прирост графической производительности

В сети появилась информация о характеристиках главного процессора 2022 года Snapdragon 898.

Мобильные процессоры 2022 года получат значительный прирост графической производительности

Ожидаем, что мобильный гейминг выйдет на новый уровень

Представитель китайской компании Lenovo проговорился, что Snapdragon 898 получит серьезный прирост графической мощности. Он также раскрыл кодовое имя чипа – SM8450.

Snapdragon 898 также может получить название Snapdragon 895. Ожидается, что чип получит восемь ядер, распределённых на три кластера. Первый будет состоять из одного ядра Cortex-X2, второй – из трех ядер Cortex-A710, а третий – из четырех ядер Cortex-A510. Новинка получит графический ускоритель Adreno 730, название которого само за себя говорит о высоком приросте мощности по сравнению с предшественником Adreno 660.

Мобильные процессоры 2022 года получат значительный прирост графической производительности

Но не только Qulacomm собирается увеличить графическую мощность своего флагмана. Южнокорейская Samsung готовится выпустить процессор Exynos 2200, графику для которого разрабатывает американский производитель процессоров для ПК и видеокарт AMD. Уже известно, что Exynos 2200 получит поддержку технологии трассировки лучей, как флагманские видеокарты для ПК.

Анонс Exynos 2200 и Snapdragon 898 ожидается в конце 2021 – начале 2022 гг.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Прощай, Intel: На рынке полупроводников новый лидерПрощай, Intel: На рынке полупроводников новый лидер
Nvidia заявила, что в 2022 году мир столкнется с дефицитом видеокарт на рынкеNvidia заявила, что в 2022 году мир столкнется с дефицитом видеокарт на рынке
Систему проектирования чипов Synopsys научили автоматически оптимизировать энергопотребление с помощью ИИСистему проектирования чипов Synopsys научили автоматически оптимизировать энергопотребление с помощью ИИ
Bosch: цепочки поставок чипов в автомобильной индустрии больше не работаютBosch: цепочки поставок чипов в автомобильной индустрии больше не работают
Флагманский Intel Core i9-12900K (Alder Lake-S) сравнили с Core i9-11900K и Ryzen 9 5900X в Adobe After EffectsФлагманский Intel Core i9-12900K (Alder Lake-S) сравнили с Core i9-11900K и Ryzen 9 5900X в Adobe After Effects
Блок рекламы


Похожие новости
TSMC поднимет цены на производство чипов на 10–20 % — подорожает всё, включая процессоры и видеокартыTSMC поднимет цены на производство чипов на 10–20 % — подорожает всё, включая процессоры и видеокарты
Nvidia заявила, что в 2022 году мир столкнется с дефицитом видеокарт на рынкеNvidia заявила, что в 2022 году мир столкнется с дефицитом видеокарт на рынке
Apple переведет iPhone и MacBook на 3-нанометровые процессоры в 2022 годуApple переведет iPhone и MacBook на 3-нанометровые процессоры в 2022 году
Palit заявила, что из-за майнинга видеокарты ежегодно теряют 10 % производительностиPalit заявила, что из-за майнинга видеокарты ежегодно теряют 10 % производительности
Intel представила процессоры Xeon W-3300 — огромные Ice Lake для мощных рабочих станцийIntel представила процессоры Xeon W-3300 — огромные Ice Lake для мощных рабочих станций
Поставки ноутбуков установят в 2021 году рекорд благодаря спросу на хромбукиПоставки ноутбуков установят в 2021 году рекорд благодаря спросу на хромбуки
Samsung выпустит SSD с интерфейсом PCIe 5.0 во втором квартале 2022 года — выяснились первые характеристикиSamsung выпустит SSD с интерфейсом PCIe 5.0 во втором квартале 2022 года — выяснились первые характеристики
Intel выпустит процессоры Sapphire Rapids в форм-факторе HEDT для чипсета W790Intel выпустит процессоры Sapphire Rapids в форм-факторе HEDT для чипсета W790
На мировом рынке смарт-динамиков ожидается устойчивый рост до 2025 годаНа мировом рынке смарт-динамиков ожидается устойчивый рост до 2025 года
Xiaomi выпустила телевизоры Mi TV ES 2022 с диагональю до 75 дюймовXiaomi выпустила телевизоры Mi TV ES 2022 с диагональю до 75 дюймов
Последние новости
Подгружаем последние новости