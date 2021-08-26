Мобильные процессоры 2022 года получат значительный прирост графической производительности

В сети появилась информация о характеристиках главного процессора 2022 года Snapdragon 898.

Ожидаем, что мобильный гейминг выйдет на новый уровень

Представитель китайской компании Lenovo проговорился, что Snapdragon 898 получит серьезный прирост графической мощности. Он также раскрыл кодовое имя чипа – SM8450.

Snapdragon 898 также может получить название Snapdragon 895. Ожидается, что чип получит восемь ядер, распределённых на три кластера. Первый будет состоять из одного ядра Cortex-X2, второй – из трех ядер Cortex-A710, а третий – из четырех ядер Cortex-A510. Новинка получит графический ускоритель Adreno 730, название которого само за себя говорит о высоком приросте мощности по сравнению с предшественником Adreno 660.

Но не только Qulacomm собирается увеличить графическую мощность своего флагмана. Южнокорейская Samsung готовится выпустить процессор Exynos 2200, графику для которого разрабатывает американский производитель процессоров для ПК и видеокарт AMD. Уже известно, что Exynos 2200 получит поддержку технологии трассировки лучей, как флагманские видеокарты для ПК.

Анонс Exynos 2200 и Snapdragon 898 ожидается в конце 2021 – начале 2022 гг.



