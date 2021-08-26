TSMC поднимет цены на производство чипов на 10–20 % — подорожает всё, включая процессоры и видеокарты

По данным DigiTimes, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), являющаяся крупнейшим в мире контрактным производителем полупроводников, предупредила своих клиентов о грядущем существенном повышении цен на выпуск чипов по всем передовым и популярным производственным технологическим процессам. Вследствие этого ожидается рост цен на такие продукты, как центральные и графические процессоры, а также мобильные платформы (SoC).

TSMC поднимет цены на производство чипов на 10–20 % — подорожает всё, включая процессоры и видеокарты

Источник изображения: TSMC

Сообщается, что с декабря текущего года TSMC планирует поднять цену производства чипов на основе 7-нм и более современных техпроцессов на 10 %, а на производство решений, использующих 16-нм и менее современные технологические процессы — на 20 %. Как и другие производители полупроводников, TSMC не разглашает точную стоимость производства своих продуктов, но источники из индустрии указывают, что цена пластин с чипами, выпускаемых с использованием 28-нм техпроцесса с января будущего года повысится до $3000 за единицу.

По данным аналитиков, производство продукции по нормам 5 и 7 нм принесло TSMC во втором квартале текущего года основную долю выручки в размере $13,29 млрд (49 % от всей суммы), поэтому повышение производственных цен на 10 % принесёт ей в первом квартале будущего года дополнительный миллиард долларов. Производство полупроводников по нормам 16 и 28 нм принесло 25 % от общей выручки TSMC во втором квартале 2021 года, поэтому повышение цен на эту продукцию также выльется в значительную прибыль.

На данный момент неизвестно, как повышение производственных цен повлияет на конечную цену компонентов, например, на центральные и графические процессоры компании AMD или однокристальные платформы, которые выпускаются TSMC для Apple. С одной стороны, Apple продаёт дорогие смартфоны и ПК, поэтому увеличение стоимости чипов не должно нанести значительного ущерба прибыльности. В свою очередь для таких компаний, как AMD и Qualcomm, занимающихся продажей процессоров, рост производственных цен может нанести ущерб их финансовым результатам или заставить повысить стоимость своих продуктов для конечных потребителей.

Высокий спрос на чипы в течение последних месяцев достиг рекордных показателей и вынуждает их производителей увеличивать объёмы выпуска. Во многих случаях это означает беспрерывное производство продукции и практически полное отсутствие обслуживания сборочных линий, что увеличивает риск их выхода из строя. Стараясь компенсировать эти риски, производители увеличивают стоимость своих услуг. Между тем для таких компаний, как TSMC, которые инвестируют значительные средства для расширения своих производств, повышение цен на контрактную продукцию является ещё и способом заработать.

По данным DigiTimes, компания TSMC является не единственным производителем полупроводников, собирающийся увеличить цену своих услуг в ближайшие месяцы. На данный шаг из-за высокого спроса на полупроводники также решились GlobalFoundries, Powerchip Semiconductor Manufacturing (PSMC), Semiconductor Manufacturing International (SMIC) и United Microelectronics (UMC).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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