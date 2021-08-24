Bosch: цепочки поставок чипов в автомобильной индустрии больше не работают

Немецкая компания Bosch, крупнейший в мире поставщик автозапчастей, считает, что цепочки поставок полупроводников в автомобильной промышленности больше не соответствуют своему назначению, поскольку глобальный дефицит чипов продолжает усиливаться.

Bosch: цепочки поставок чипов в автомобильной индустрии больше не работают

CNBC

Харальд Крегер (Harald Kroeger), член правления Bosch, заявляет, что цепочки поставок чипов пошатнулись в прошлом году, поскольку спрос на микросхемы всех категорий резко вырос по всему миру. По словам Крегера, одновременно с ростом спроса несколько ключевых предприятий по производству полупроводников были вынуждены остановить производство. В феврале шторм в Техасе привёл к отключению электроэнергии на предприятии NXP Semiconductors, которое является крупным поставщиком микросхем для автомобилей и смартфонов. В марте произошёл пожар на заводе по производству чипов в Японии, принадлежащем Renesas, одному из крупнейших поставщиков микросхем для автомобильной промышленности. В августе фабрики чипов в Малайзии были остановлены из-за введения мер по сдерживанию коронавируса.

Bosch: цепочки поставок чипов в автомобильной индустрии больше не работают

CNBC

Немецкие компании Volkswagen и BMW сократили производство автомобилей, поскольку им не хватало чипов. По словам Крегера, эти производители вместе с поставщиками должны найти способы привести в норму цепочки поставок полупроводников. Он считает, что автопроизводители должны создавать большие запасы чипов. При этом спрос на полупроводники будет только расти вместе с повышением популярности электромобилей и автономных транспортных средств.

На прошлой неделе аналитик UBS Франсуа-Ксавье Бувиньи (Francois-Xavier Bouvignies) сообщил, что автомобили с ДВС обычно используют полупроводники на сумму около $80, в то время как для электромобилей эта сумма составляет порядка $550.

Bosch заявляет, что ожидала резкого роста спроса на чипы. Именно поэтому компания построила в Дрездене новый полупроводниковый завод стоимостью 1 миллиард евро, который заработал в прошлом месяце.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Прощай, Intel: На рынке полупроводников новый лидерПрощай, Intel: На рынке полупроводников новый лидер
Nvidia заявила, что в 2022 году мир столкнется с дефицитом видеокарт на рынкеNvidia заявила, что в 2022 году мир столкнется с дефицитом видеокарт на рынке
Систему проектирования чипов Synopsys научили автоматически оптимизировать энергопотребление с помощью ИИСистему проектирования чипов Synopsys научили автоматически оптимизировать энергопотребление с помощью ИИ
Японские власти опасаются, что США переманят компании полупроводниковой отраслиЯпонские власти опасаются, что США переманят компании полупроводниковой отрасли
MSI представила мини-компьютер Cubi N JSL, помещающийся на ладониMSI представила мини-компьютер Cubi N JSL, помещающийся на ладони
Блок рекламы


Похожие новости
Систему проектирования чипов Synopsys научили автоматически оптимизировать энергопотребление с помощью ИИСистему проектирования чипов Synopsys научили автоматически оптимизировать энергопотребление с помощью ИИ
Существующие образцы процессоров Alder Lake работают с DDR4-памятью быстрее, чем с DDR5Существующие образцы процессоров Alder Lake работают с DDR4-памятью быстрее, чем с DDR5
Средние сроки ожидания поставки чипов в отрасли превысили 20 недельСредние сроки ожидания поставки чипов в отрасли превысили 20 недель
Дефицит чипов может угрожать нацбезопасности. Страны начинают выпуск собственных микросхемДефицит чипов может угрожать нацбезопасности. Страны начинают выпуск собственных микросхем
Крупные производители чипов поддержали покупку Arm компанией NVIDIAКрупные производители чипов поддержали покупку Arm компанией NVIDIA
Дефицит чипов привлёк к ним внимание преступников — в Гонконге банда украла партию микросхем на $650 тыс.Дефицит чипов привлёк к ним внимание преступников — в Гонконге банда украла партию микросхем на $650 тыс.
TSMC собирается построить предприятия по упаковке трёхмерных чипов в США и на ТайванеTSMC собирается построить предприятия по упаковке трёхмерных чипов в США и на Тайване
От дефицита выиграли все производители чипов, но AMD и NVIDIA — сильнее другихОт дефицита выиграли все производители чипов, но AMD и NVIDIA — сильнее других
В первом квартале NVIDIA смогла увеличить объёмы поставок графических процессоров на падающем рынкеВ первом квартале NVIDIA смогла увеличить объёмы поставок графических процессоров на падающем рынке
TSMC приступила к строительству в США предприятия по выпуску 5-нм чиповTSMC приступила к строительству в США предприятия по выпуску 5-нм чипов
Последние новости
Подгружаем последние новости