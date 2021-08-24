Bosch: цепочки поставок чипов в автомобильной индустрии больше не работают

Немецкая компания Bosch, крупнейший в мире поставщик автозапчастей, считает, что цепочки поставок полупроводников в автомобильной промышленности больше не соответствуют своему назначению, поскольку глобальный дефицит чипов продолжает усиливаться.

CNBC

Харальд Крегер (Harald Kroeger), член правления Bosch, заявляет, что цепочки поставок чипов пошатнулись в прошлом году, поскольку спрос на микросхемы всех категорий резко вырос по всему миру. По словам Крегера, одновременно с ростом спроса несколько ключевых предприятий по производству полупроводников были вынуждены остановить производство. В феврале шторм в Техасе привёл к отключению электроэнергии на предприятии NXP Semiconductors, которое является крупным поставщиком микросхем для автомобилей и смартфонов. В марте произошёл пожар на заводе по производству чипов в Японии, принадлежащем Renesas, одному из крупнейших поставщиков микросхем для автомобильной промышленности. В августе фабрики чипов в Малайзии были остановлены из-за введения мер по сдерживанию коронавируса.

CNBC

Немецкие компании Volkswagen и BMW сократили производство автомобилей, поскольку им не хватало чипов. По словам Крегера, эти производители вместе с поставщиками должны найти способы привести в норму цепочки поставок полупроводников. Он считает, что автопроизводители должны создавать большие запасы чипов. При этом спрос на полупроводники будет только расти вместе с повышением популярности электромобилей и автономных транспортных средств.

На прошлой неделе аналитик UBS Франсуа-Ксавье Бувиньи (Francois-Xavier Bouvignies) сообщил, что автомобили с ДВС обычно используют полупроводники на сумму около $80, в то время как для электромобилей эта сумма составляет порядка $550.

Bosch заявляет, что ожидала резкого роста спроса на чипы. Именно поэтому компания построила в Дрездене новый полупроводниковый завод стоимостью 1 миллиард евро, который заработал в прошлом месяце.



