Представлен универсальный кулер Jonsbo CR-1400 White с многоцветной подсветкой

Компания Jonsbo анонсировала универсальный процессорный охладитель CR-1400 White, подходящий для использования в компактных настольных компьютерах. Новинка относится к классическому башенному типу.

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Устройство оборудовано радиатором, через который проходят четыре медные U-образные тепловые трубки. Они имеют непосредственный контакт с крышкой процессора, благодаря чему улучшается эффективность отвода тепла.

Радиатор обдувается 92-миллиметровым вентилятором, скорость вращения которого управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 900 до 2300 оборотов в минуту. Создаётся поток воздуха объёмом до 61 кубометра в час при уровне шума не более 30,5 дБА.

Кулер полностью выполнен в белом цвете: это касается радиатора, верхнего кожуха, рамки и крыльчатки вентилятора. Реализована эффектная многоцветная подсветка.

Общие габариты составляют 93 x 78 x 126 мм, вес — 450 г. Обеспечивается совместимость с процессорами AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1, а также с чипами Intel LGA775/1150/1151/1155/1156/1200.



