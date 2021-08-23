Систему проектирования чипов Synopsys научили автоматически оптимизировать энергопотребление с помощью ИИ

Разработка современных микропроцессоров, содержащих миллиарды транзисторов, длится несколько лет, и столь сложная работа давно автоматизирована. Компания Synopsys предлагает разработчикам чипов профильный инструментарий, и современная его версия позволяет снизить энергопотребление будущих процессоров на величину до 26 % ещё на стадии проектирования.

Источник изображения: Synopsys

По информации Synopsys, программное обеспечение DSO.ai использует алгоритмы искусственного интеллекта для оптимизации быстродействия, энергопотребления и себестоимости производства. Эту версию ПО уже взяли на вооружение компании Renesas Electronics и Samsung Electronics, последняя даже заявила, что ей удалось сократить затраты времени на одном из этапов проектирования с нескольких месяцев до нескольких недель.

Система проектирования DSO.ai может учитывать, какой тип программного обеспечения будет преимущественно использоваться разрабатываемым процессором, чтобы добиться дополнительной оптимизации его дизайна. Одному из провайдеров облачных услуг при разработке процессора в этой системе, например, удалось увеличить энергетическую эффективность на 26 % по сравнению с процессом, подразумевающим оптимизацию силами людей. Ранее подобного улучшения можно было добиться только при переходе на более совершенный литографический техпроцесс. Новый подход к проектированию чипов позволит выжать больше из имеющихся технологических норм.



