Прощай, Intel: На рынке полупроводников новый лидер

Во втором квартале года случились перестановки на рынке полупроводников.

Опубликован топ-10 производителей чипов

Компания IC Insights, опубликовала рейтинг самых успешных производителей полупроводников во втором квартале 2021 года. Согласно отчету, южнокорейский гигант Samsung смог опередить бывшего лидера рынка в лице Intel и занять первое место в рейтинге. В докладе отмечается, что помимо Samsung, рост производства также показали MediaTek и Nvidia. Стоит отметить, что в это время производство Intel , TSMC и Qualcomm увеличилось несильно — всего на 3%.

Продажи Samsung выросли на 19% во втором квартале года до 20,3 миллиарда долларов. Этому способствовал рост спроса на DRAM и флэш-память. Это помогло южнокорейскому гиганту победить Intel и возглавить мировой рынок полупроводников. По прогнозам, Samsung еще больше увеличит свой разрыв от американского конкурента, увеличив продажи на 10% до 22,3 миллиарда долларов в третьем квартале 2021 года.

Продажи MediaTek и Nvidia выросли на 17% и 14% соответственно. Nvidia улучшила показатели за счет центров обработки данных и игровой индустрии, а MediaTek за счет сильного спроса на смартфоны 5G.



