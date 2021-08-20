Nvidia заявила, что в 2022 году мир столкнется с дефицитом видеокарт на рынке

Генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг поделился прогнозом на 2022 год.

Nvidia заявила, что в 2022 году мир столкнется с дефицитом видеокарт на рынке

В следующем году стоимость видеокарт будет выше, чем устанавливают производители

Мрачными прогнозами Дженсен Хуанг делится не в первый раз. Он также предрекал аналогичные развития событий и на этот год. Например, на момент августа 2021 года на рынке практически невозможно найти ни одну видеокарту Nvidia серии RTX 30XX по цене, рекомендованной производителем.

Причин у этого несколько. Во-первых, уже достаточно долгое время на рынке наблюдается дефицит микросхем, который в первую очередь влияет на самих производителей чипов. Это приводит к тому, что они не справляются с существуемым спросом. А во-вторых, в последнее время вновь набирает популярность майнинг криптовалюты, добытчики цифровой валюты скупают видеокарты, тем самым порождая их нехватку на рынке.

Nvidia попыталась решить вторую проблему, выпустив видеокарты, которые блокируют свою производительность, когда обнаруживают, что с помощью них пытаются майнить криптовалюту. Однако это ограничение майнеры смогли частично обойти.

Ожидается, что в следующем году Nvidia запустит новое поколение своих видеокарт серии Ada Lovelace GeForce RTX 40. Они могут быть произведены на заводах TSMC или Samsung. Также свои новинки представят AMD и Intel.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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