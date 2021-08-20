Bitspower выпустила водоблок для видеокарты GeForce RTX 3090 Founders Edition

Компания Bitspower анонсировала изделие Enhance VRAM Backplate Water Block — специализированный водоблок для системы жидкостного охлаждения графического ускорителя GeForce RTX 3090 Founders Edition.

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Новинка предназначена для монтажа на задней стороне видеокарты. Она специально спроектирована для отвода тепла от микросхем видеопамяти. Ускоритель GeForce RTX 3090 Founders Edition, напомним, оборудован 24 Гбайт памяти GDDR6X с 384-битной шиной.

Основание водоблока, изготовленное из меди, полностью накрывает зону VRAM видеокарты. Отмечается, что решение обеспечивает эффективный отвод тепла, что способствует повышению стабильности работы видеоадаптера в условиях больших нагрузок.

Изделие содержит усиливающую алюминиевую пластину, выполненную в чёрном цвете. Используются стандартные фитинги G1/4". Говорится, что решение может применяться в комплексе с большинством водоблоков, обеспечивающих охлаждение графического чипа GeForce RTX 3090 Founders Edition.

Приобрести новинку можно по ориентировочной цене 90 долларов США .



