Bitspower выпустила водоблок для видеокарты GeForce RTX 3090 Founders Edition

Компания Bitspower анонсировала изделие Enhance VRAM Backplate Water Block — специализированный водоблок для системы жидкостного охлаждения графического ускорителя GeForce RTX 3090 Founders Edition.

Bitspower выпустила водоблок для видеокарты GeForce RTX 3090 Founders Edition

Здесь и ниже изображения Bitspower

Новинка предназначена для монтажа на задней стороне видеокарты. Она специально спроектирована для отвода тепла от микросхем видеопамяти. Ускоритель GeForce RTX 3090 Founders Edition, напомним, оборудован 24 Гбайт памяти GDDR6X с 384-битной шиной.

Основание водоблока, изготовленное из меди, полностью накрывает зону VRAM видеокарты. Отмечается, что решение обеспечивает эффективный отвод тепла, что способствует повышению стабильности работы видеоадаптера в условиях больших нагрузок.

Bitspower выпустила водоблок для видеокарты GeForce RTX 3090 Founders Edition

Изделие содержит усиливающую алюминиевую пластину, выполненную в чёрном цвете. Используются стандартные фитинги G1/4". Говорится, что решение может применяться в комплексе с большинством водоблоков, обеспечивающих охлаждение графического чипа GeForce RTX 3090 Founders Edition.

Приобрести новинку можно по ориентировочной цене 90 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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