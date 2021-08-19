MSI представила мини-компьютер Cubi N JSL, помещающийся на ладони

Компания MSI анонсировала компьютер небольшого форм-фактора Cubi N JSL, построенный на аппаратной платформе Intel Jasper Lake. Устройство ориентировано на решение повседневных задач в домашних или офисных условиях.

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Новинка может комплектоваться двухъядерным процессором Celeron N4500 или четырёхъядерным чипом Pentium N6000. Номинальная тактовая частота в обоих случаях составляет 1,1 ГГц, максимальная частота — 2,8 и 3,3 ГГц соответственно. Имеется встроенный ускоритель Intel UHD Graphics.

Компьютер располагает двумя слотами для модулей оперативной памяти DDR4-2933 SO-DIMM суммарным объёмом до 16 Гбайт. Возможна установка 2,5-дюймового накопителя и твердотельного модуля M.2.

Устройство несёт на борту сетевой контроллер Realtek 8111H-CG Gigabit Ethernet, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также звуковой кодек Realtek ALC233.

Во фронтальной части расположены два порта USB 3.2 Gen2 Type-A и комбинированное 3,5-мм аудиогнездо. Сзади находятся два порта USB 3.2 Gen1 Type-A, интерфейсы HDMI и D-Sub, гнездо для сетевого кабеля.

Неттоп помещается на ладони: габариты составляют 116 x 112 x 55,5 мм. Весит устройство около 0,5 кг. Цена не уточняется.



