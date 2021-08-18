Японские власти опасаются, что США переманят компании полупроводниковой отрасли

Инициативам американских властей о стимулировании развития национальной полупроводниковой отрасли уделяется достаточно внимания. Глава Intel, например, ожидает, что к концу десятилетия на территории США будет производиться 30 % всех полупроводниковых компонентов в мире, а Европа займёт достойные 20 %. Япония в этой ситуации опасается остаться без национальной полупроводниковой промышленности.

Японские власти опасаются, что США переманят компании полупроводниковой отрасли

Источник изображения: Reuters

Подобные опасения высказываются представителями японских министерств и правящей партии, как отмечает Reuters. Некогда выпускавшая половину всех полупроводниковых компонентов в мире, Япония теперь довольствуется десятой частью, а взятый США курс на привлечение производителей на территорию страны вызывает у японских политиков серьёзное беспокойство. Эта страна пока является крупнейшим поставщиком материалов и химикатов для литографического производства, а также определённых видов технологического оборудования. Стремление США сосредоточить на своей территории существенную часть производства полупроводниковых компонентов может привести к тому, что за океан потянутся и японские производители.

Одна из инициатив, призванных остановить подобную миграцию, подразумевает развитие на территории Японии центров обработки данных, которым будут требоваться в больших количествах локально выпускаемые полупроводниковые компоненты. Все подобные начинания пока упираются в нехватку финансирования. Если американские власти готовы выделить на развитие инфраструктуры более $50 млрд, то японские ограничились суммой около $4,5 млрд. Приоритеты выбирать тяжело, поскольку стареющая японская нация одновременно нуждается в развитии здравоохранения и социальной сферы. Чтобы Япония вернула себе лидирующие позиции на рынке полупроводниковых компонентов, должно случиться чудо.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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