Крупнейшие в мире производители телевизоров увеличат закупки панелей в третьем квартале

По данным китайского консалтингового агентства Sigmaintell Consulting, девять крупнейших в мире производителей телевизоров намерены закупить в третьем квартале 42,6 миллиона ТВ-панелей, что на 4,4 % больше в сравнении с прошлым кварталом, но на 8 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Крупнейшие в мире производители телевизоров увеличат закупки панелей в третьем квартале

channelnews.com.au

Как считают в агентстве, крупнейший производитель телевизоров в мире — компания Samsung Electronics — в первой половине года выступил на рынке ТВ хуже, чем ожидалось, во многом из-за трудностей с поставками комплектующих. Теперь, по данным Sigmaintell, компания намерена исправить ситуацию и увеличит закупки в третьем квартале.

Китайские вендоры Hisense и TCL тоже готовы закупать больше панелей для телевизоров, чем в предыдущем квартале — в ближайшем будущем они рассчитывают на высокий спрос на североамериканском рынке. LG Electronics, Sony и четыре других вендора из Китая, наоборот, намерены уменьшить поквартальные объёмы закупок, в основном благодаря уже имеющимся запасам.

Крупнейшие в мире производители телевизоров увеличат закупки панелей в третьем квартале

digitimes.com

Что касается размеров панелей, в Sigmaintell считают, что спрос на модели до 55 дюймов будет снижаться, зато на панели с диагональю 55 и более дюймов вырастет — особенно заметный рост ожидает рынок 65-, 75- и моделей более 80 дюймов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
XFX выпустит Radeon RX 6900 XT с водоблоком EK Water BlocksXFX выпустит Radeon RX 6900 XT с водоблоком EK Water Blocks
Существующие образцы процессоров Alder Lake работают с DDR4-памятью быстрее, чем с DDR5Существующие образцы процессоров Alder Lake работают с DDR4-памятью быстрее, чем с DDR5
Honor представила флагманский планшет Tab V7 Pro с процессором MediaTek Kompanio 1300THonor представила флагманский планшет Tab V7 Pro с процессором MediaTek Kompanio 1300T
Apple переведет iPhone и MacBook на 3-нанометровые процессоры в 2022 годуApple переведет iPhone и MacBook на 3-нанометровые процессоры в 2022 году
Твердотельные накопители Foresee P709 обеспечивают повышенный уровень защиты данныхТвердотельные накопители Foresee P709 обеспечивают повышенный уровень защиты данных
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung рассказала о работе над первыми в мире 200-слойными чипами NANDSamsung рассказала о работе над первыми в мире 200-слойными чипами NAND
AMD удвоила выручку во втором квартале: спасибо EPYC и Ryzen 9AMD удвоила выручку во втором квартале: спасибо EPYC и Ryzen 9
Samsung выпустит SSD с интерфейсом PCIe 5.0 во втором квартале 2022 года — выяснились первые характеристикиSamsung выпустит SSD с интерфейсом PCIe 5.0 во втором квартале 2022 года — выяснились первые характеристики
Рост цен на компоненты мог увеличить прибыль Samsung во втором квартале на 38 %Рост цен на компоненты мог увеличить прибыль Samsung во втором квартале на 38 %
Представлен самый легкий ноутбук в мире HP Pavilion Aero 13Представлен самый легкий ноутбук в мире HP Pavilion Aero 13
Крупные производители чипов поддержали покупку Arm компанией NVIDIAКрупные производители чипов поддержали покупку Arm компанией NVIDIA
Поставки полупроводников неожиданно выросли в первом квартале 2021 годаПоставки полупроводников неожиданно выросли в первом квартале 2021 года
От дефицита выиграли все производители чипов, но AMD и NVIDIA — сильнее другихОт дефицита выиграли все производители чипов, но AMD и NVIDIA — сильнее других
В первом квартале NVIDIA смогла увеличить объёмы поставок графических процессоров на падающем рынкеВ первом квартале NVIDIA смогла увеличить объёмы поставок графических процессоров на падающем рынке
Американскому производителю телевизоров Vizio почти половину доходов принесла продажа рекламы и информации о пользователяхАмериканскому производителю телевизоров Vizio почти половину доходов принесла продажа рекламы и информации о пользователях
Последние новости
Подгружаем последние новости