Крупнейшие в мире производители телевизоров увеличат закупки панелей в третьем квартале

По данным китайского консалтингового агентства Sigmaintell Consulting, девять крупнейших в мире производителей телевизоров намерены закупить в третьем квартале 42,6 миллиона ТВ-панелей, что на 4,4 % больше в сравнении с прошлым кварталом, но на 8 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

channelnews.com.au

Как считают в агентстве, крупнейший производитель телевизоров в мире — компания Samsung Electronics — в первой половине года выступил на рынке ТВ хуже, чем ожидалось, во многом из-за трудностей с поставками комплектующих. Теперь, по данным Sigmaintell, компания намерена исправить ситуацию и увеличит закупки в третьем квартале.

Китайские вендоры Hisense и TCL тоже готовы закупать больше панелей для телевизоров, чем в предыдущем квартале — в ближайшем будущем они рассчитывают на высокий спрос на североамериканском рынке. LG Electronics, Sony и четыре других вендора из Китая, наоборот, намерены уменьшить поквартальные объёмы закупок, в основном благодаря уже имеющимся запасам.

digitimes.com

Что касается размеров панелей, в Sigmaintell считают, что спрос на модели до 55 дюймов будет снижаться, зато на панели с диагональю 55 и более дюймов вырастет — особенно заметный рост ожидает рынок 65-, 75- и моделей более 80 дюймов.



