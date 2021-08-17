Твердотельные накопители Foresee P709 обеспечивают повышенный уровень защиты данных

Крупнейший китайский разработчик контроллеров и SSD, компания Longsys, представила твердотельные накопители Foresee P709, разработанные с прицелом на высокий уровень защиты хранящейся информации.

Твердотельные накопители Foresee P709 обеспечивают повышенный уровень защиты данных

Здесь и ниже изображения ofweek.com

Анонсированные изделия выполнены в формате М.2 2280: их габариты составляют 22 x 80 мм. Задействован интерфейс PCIe 3.0 х4. В основу положены микросхемы флеш-памяти 3D TLC с хранением трёх бит информации в одной ячейке. Кеш-память DRAM не предусмотрена.

В серию вошли четыре модели — вместимостью 256 и 512 Гбайт, а также 1 и 2 Тбайт. Заявленная скорость последовательного чтения информации достигает 2500 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 2000 Мбайт/с.

Величина IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении и произвольной записи составляет до 130 тыс. и 170 тыс. соответственно. Средняя заявленная наработка на отказ (MTBF) — 1,5 млн часов.

Твердотельные накопители Foresee P709 обеспечивают повышенный уровень защиты данных

Накопители выполнены в соответствии со спецификациями TCG-OPAL 2.0 и Pyrite 2.0. Поддерживается шифрование данных на аппаратном уровне. Реализованы команды TRIM и средства мониторинга S.M.A.R.T.

На изделия предоставляется трёхлетняя гарантия. Сведений об ориентировочной цене пока нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Средние сроки ожидания поставки чипов в отрасли превысили 20 недельСредние сроки ожидания поставки чипов в отрасли превысили 20 недель
Honor представила флагманский планшет Tab V7 Pro с процессором MediaTek Kompanio 1300THonor представила флагманский планшет Tab V7 Pro с процессором MediaTek Kompanio 1300T
Apple переведет iPhone и MacBook на 3-нанометровые процессоры в 2022 годуApple переведет iPhone и MacBook на 3-нанометровые процессоры в 2022 году
Проданная китайцам Newport Wafer Fab перестала поставлять полупроводники американской компанииПроданная китайцам Newport Wafer Fab перестала поставлять полупроводники американской компании
Представлен термоэлектрический водоблок EK-QuantumX Delta TEC второго поколения за 380 евроПредставлен термоэлектрический водоблок EK-QuantumX Delta TEC второго поколения за 380 евро
Блок рекламы


Похожие новости
Kioxia выпустит твердотельные накопители Exceria Pro и Exceria G2 формата М.2Kioxia выпустит твердотельные накопители Exceria Pro и Exceria G2 формата М.2
Lexar выпустит флеш-карты SD Express с высокой скоростью передачи данныхLexar выпустит флеш-карты SD Express с высокой скоростью передачи данных
MSI представила твердотельные накопитель Spatium M480 с интерфейсом PCIe 4.0 ёмкостью до 2 ТбайтMSI представила твердотельные накопитель Spatium M480 с интерфейсом PCIe 4.0 ёмкостью до 2 Тбайт
Представлены твердотельные накопители Lexar NM620 объёмом до 1 ТбайтПредставлены твердотельные накопители Lexar NM620 объёмом до 1 Тбайт
Western Digital выпустила NVMe-накопители WD Green SN350 с ценой $100 за терабайтWestern Digital выпустила NVMe-накопители WD Green SN350 с ценой $100 за терабайт
Сборщик ПК пожаловался на уровень брака в Ryzen 5000: 6 % новых процессоров вообще не работаетСборщик ПК пожаловался на уровень брака в Ryzen 5000: 6 % новых процессоров вообще не работает
В базе данных Geekbench впервые отметился шестиядерный Intel Core i5-11500В базе данных Geekbench впервые отметился шестиядерный Intel Core i5-11500
Беспроводные наушники-вкладыши ZTE LiveBuds обеспечивают до 20 часов автономностиБеспроводные наушники-вкладыши ZTE LiveBuds обеспечивают до 20 часов автономности
Team Group представила быстрые твердотельные NVMe-накопители MP33 PRO и недорогие SATA-накопители CX1/CX2Team Group представила быстрые твердотельные NVMe-накопители MP33 PRO и недорогие SATA-накопители CX1/CX2
Корпус TerraMaster D4-300 позволяет создать хранилище данных из четырёх накопителейКорпус TerraMaster D4-300 позволяет создать хранилище данных из четырёх накопителей
Последние новости
Подгружаем последние новости