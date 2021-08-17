Твердотельные накопители Foresee P709 обеспечивают повышенный уровень защиты данных

Крупнейший китайский разработчик контроллеров и SSD, компания Longsys, представила твердотельные накопители Foresee P709, разработанные с прицелом на высокий уровень защиты хранящейся информации.

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Анонсированные изделия выполнены в формате М.2 2280: их габариты составляют 22 x 80 мм. Задействован интерфейс PCIe 3.0 х4. В основу положены микросхемы флеш-памяти 3D TLC с хранением трёх бит информации в одной ячейке. Кеш-память DRAM не предусмотрена.

В серию вошли четыре модели — вместимостью 256 и 512 Гбайт, а также 1 и 2 Тбайт. Заявленная скорость последовательного чтения информации достигает 2500 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 2000 Мбайт/с.

Величина IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении и произвольной записи составляет до 130 тыс. и 170 тыс. соответственно. Средняя заявленная наработка на отказ (MTBF) — 1,5 млн часов.

Накопители выполнены в соответствии со спецификациями TCG-OPAL 2.0 и Pyrite 2.0. Поддерживается шифрование данных на аппаратном уровне. Реализованы команды TRIM и средства мониторинга S.M.A.R.T.

На изделия предоставляется трёхлетняя гарантия. Сведений об ориентировочной цене пока нет.



