XFX выпустит Radeon RX 6900 XT с водоблоком EK Water Blocks

Компания XFX показала первое изображение флагманского графического ускорителя Radeon RX 6900 XT, оснащённого водоблоком жидкостной системы охлаждения производства EK Water Blocks. Судя по всему, новинка под названием Radeon RX 6900 XT ZERO WB станет самым быстрым предложением производителя.

Источник изображения: XFX

Компания не стала вдаваться в детали, но, вероятно, в основе видеокарты используется отборный графический процессор Navi 21 XTXH с повышенным потенциалом разгона. Опубликованное изображение также подтверждает, что новинка станет первой видеокартой на базе GPU Navi 21 от XFX, оснащённой сразу тремя 8-контактными разъёмами для дополнительного питания. Компания также показала изображение видеокарты, демонстрирующее наличие у неё ARGB-подсветки.

К сожалению, производитель не сообщил ни даты полноценного анонса Radeon RX 6900 XT ZERO WB, ни её стоимость.



