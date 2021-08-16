Представлен термоэлектрический водоблок EK-QuantumX Delta TEC второго поколения за 380 евро

Словенская компания EK Water Blocks, известный разработчик систем жидкостного охлаждения, представила новый термоэлектрический водоблок EK-QuantumX Delta TEC. Решение, разработанное в партнёрстве с Intel , предназначено для мощных процессоров Core десятого и одиннадцатого поколений.

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Оригинальный водоблок EK-QuantumX Delta TEC, напомним, дебютировал в ноябре прошлого года. Его главная особенность — наличие элемента Пельтье, который контактирует своей холодной стороной с процессорной крышкой. Такое решение позволяет добиться на поверхности, прилегающей к процессору, температур ниже температуры окружающей среды. За счёт этого обеспечивается более высокий разгонный потенциал.

Водоблок EK-QuantumX Delta TEC второго поколения получил усовершенствованный термоэлектрический преобразователь, позволяющий дополнительно отвести более 50 Вт энергии.

Кроме того, элемент Пельтье теперь припаян к основанию водоблока. Это улучшает контакт, а следовательно, повышает эффективность охлаждения.

Решение использует технологию Intel Cryo Cooling — уникальную комбинацию аппаратных и программных компонентов, включая прошивку. Приобрести новику можно будет по ориентировочной цене 380 евро.



