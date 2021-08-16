Проданная китайцам Newport Wafer Fab перестала поставлять полупроводники американской компании

Этим летом британские власти решили изучить сделку по продаже Newport Wafer Fab, которая является крупнейшим в стране контрактным производителем полупроводниковых компонентов, на предмет угрозы для национальной безопасности. Это предприятие вознамерились купить китайские инвесторы, контролирующие компанию Nexperia из Нидерландов. Американские клиенты уже жалуются на срыв поставок продукции.

Источник изображения: TSMC

Как отмечает CNBC, клиентом Newport Wafer Fab, которая накопила $52 млн долгов, до недавних пор являлась американская компания Ideal Semiconductor, для которой британский подрядчик изготавливал полупроводниковые компоненты. Nexperia полностью контролируется китайской компанией Wingtech Technologies, и в свете сделки представители Newport Wafer Fab заявили американскому клиенту, что отныне не смогут снабжать её продукцией.

Подобное поведение кажется тем более странным, что заявление прозвучало не от новых владельцев, да и какого-то переходного периода с плавным прекращением поставок предусмотрено не было. В условиях дефицита производственных мощностей по всему миру компании Ideal Semiconductor будет не так просто найти нового исполнителя. CNBC сообщает, что ранее Newport Wafer Fab отрицала намерения прекратить поставки чипов клиентам. Британским властям только предстоит решить, не нарушила ли сделка по продаже Newport Wafer Fab интересы национальной безопасности. Альтернативным покупателем может стать консорциум компаний, которому власти Великобритании доверяют больше, чем инвесторам из Шанхая.



