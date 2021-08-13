Apple переведет iPhone и MacBook на 3-нанометровые процессоры в 2022 году

Появились первые подробности о флагманских процессорах Apple 2022 года.

Ждем большого скачка в производительности гаджетов

По новым данным, смартфоны линейки iPhone 14 и ноутбуки MacBook Pro и MacBook Airв 2022 году могут одними из первых на рынке получить 3-нанометровые процессоры. Уже известно, что в следующем году тайваньская компания TSMC начнет массовое производство чипов на 3 нм техпроцессе. Сообщается, что TSMC уже забронировала все свои производственные мощности 2022 года под создание процессоров для Apple и Intel .

Ожидается, что до этого момента Apple , как и другие процессорные гиганты, сначала выпустят решения, основанные на 4-нанометровом техпроцессе.

По сравнению с существующим решением (5 нм) 3-нанометровые процессоры обеспечат в среднем увеличение производительности на 15%, однако при этом их энергопотребление снизится на 30%.

По слухам, TSMC начнет год с производства 55 тысяч 3 нм чипов в месяц, в течение года количество возрастет до 105 тысяч процессоров в месяц.

Напомним, что с прошлого года Apple занимается переводом своих компьютеров Mac с процессоров Intel на решения собственного производства по программе Apple Silicon.



