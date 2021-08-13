Honor представила флагманский планшет Tab V7 Pro с процессором MediaTek Kompanio 1300T

Сегодня китайская компания Honor провела презентацию новых продуктов. Помимо флагманских смартфонов серии Magic 3, бывшее подразделение Huawei выпустило планшет Tab V7 Pro на базе свежей высокопроизводительной платформы MediaTek Kompanio 1300T.

Honor представила флагманский планшет Tab V7 Pro с процессором MediaTek Kompanio 1300T

gizmochina.com

Чипсет, на котором основано устройство, сочетает в себе четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A78, четыре энергоэффективных Cortex-A55 и графику Mali-G57 MC5. Объём оперативной памяти составляет 6 или 8 Гбайт. Ёмкость встроенного накопителя может достигать 128 или 256 Гбайт.

Honor представила флагманский планшет Tab V7 Pro с процессором MediaTek Kompanio 1300T

gizmochina.com

Основная камера новинки сочетает 13-Мп главный сенсор и вспомогательный 2-Мп датчик. Что касается дисплея, в Honor Tab V7 Pro используется 11-дюймовая IPS-панель с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Устройство получило аккумулятор ёмкостью 7250 мА·ч, который поддерживает быструю 22,5-Вт зарядку. Отдельно стоит отметить поддержку фирменного стилуса Magic Pencil 2. Для планшета доступен чехол со встроенной клавиатурой, сильно напоминающий Magic Keyboard для iPad Pro.

Honor представила флагманский планшет Tab V7 Pro с процессором MediaTek Kompanio 1300T

gizmochina.com

Honor Tab V7 Pro работает под управлением Android 11 с фирменной оболочкой Magic UI 5.0, которая предлагает пользователям такие функции, как многооконный режим, разделение экрана, перетаскивание объектов между окнами и многое другое. Планшет оснащён четырьмя мощными динамиками, поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и 5G. В качестве интерфейсного разъёма используется USB Type-C.

Honor представила флагманский планшет Tab V7 Pro с процессором MediaTek Kompanio 1300T

gizmochina.com

Планшет доступен в синем, золотом и серебряном цветах. Синяя и золотая версии могут похвастаться кожаной отделкой задней панели. Серебряный планшет имеет стеклянную спинку. Самая доступная модификация с 6 Гбайт оперативной памяти, 128-Гбайт накопителем и без возможности работы в сотовых сетях обойдётся в $400 Самая продвинутая модель поддерживает 5G, имеет 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт постоянной памяти. Её цена составляет $570.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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