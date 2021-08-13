Существующие образцы процессоров Alder Lake работают с DDR4-памятью быстрее, чем с DDR5

По слухам, будущие процессоры Intel Alder Lake будут поддерживать два стандарта оперативной памяти: как новый DDR5, так и актуальный DDR4. Обнаруженная в базе данных теста UserBenchmark информация указывает, что на данный момент производительность Alder Lake с памятью текущего стандарта DDR4 выше, чем с новой DDR5.

Существующие образцы процессоров Alder Lake работают с DDR4-памятью быстрее, чем с DDR5

Источник изображения: Intel

Показавшийся в указанном тесте образец Alder Lake, который позволил сравнить производительность с разной памятью, был оснащён 16 ядрами и 24 виртуальными потоками. Напомним, в составе 12-го поколения процессоров Intel Core используются большие ядра Golden Cove и малые ядра Gracemont, но только первые поддерживают технологию Hyper-Threading. Таким образом в арсенале упомянутого процессора имеется по восемь ядер Golden Cove и Gracemont.

Вместе с Alder Lake в тестовой системе с памятью нового стандарта использовались два модуля DDR5-4800 объёмом по 8 Гбайт на чипах Micron с модельным номером C8C1084S1UC48BAW. Поиск по этому наименованию в Сети не дал никаких результатов. Но если эти модули памяти сертифицированы JEDEC, то, скорее всего, они обладают показателем CAS Latency (CL) 40. Платформа с DDR4 оснащалась парой модулей Kingston HyperX Fury DDR4-3200 объёмом по 8 Гбайт каждый. Поиск по их модельному номеру HP37D4U1S8ME-8XR тоже ничего не дал, то есть скорее всего эта память используется каким-то OEM-производителем.

Существующие образцы процессоров Alder Lake работают с DDR4-памятью быстрее, чем с DDR5

Источник изображения: Tom\'s Hardware

В тесте на чтение и запись Alder Lake с памятью DDR4-3200 показал на 24 и 20 % более высокую производительность в сравнении с конфигурацией с DDR5-4800. В смешанном тесте память актуального стандарта DDR4 также оказалась быстрее на 5 %. Однако разница в производительности в однопоточных тестах оказалась не такой существенной. В тесте на скорость чтения результаты одинаковые, однако при записи и в смешанном тесте DDR5-4800 показала на 4 и 1 % более высокие результаты.

Любопытно, что раскрылось преимущество памяти DDR5-4800 в тестах задержки, где она выиграла у DDR4-3200 на 36 %.

В базе UserBenchmark 16-ядерный Alder Lake появляется уже во второй раз. Последний образец демонстрировал базовую частоту в 1,8 ГГц. Boost-частота чипа составляла 3,65 ГГц. В предыдущий раз в тесте отметился образец с той же базовой частотой, но с более низкой пиковой частотой работы на уровне 3,05 ГГц. Исходя из количества ядер, в обоих случаях вероятно принимали участие предварительные образцы флагманских Core i9-12900K или Core i9-12900.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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