Phanteks выпустила систему жидкостного охлаждения Glacier One 240 T30

Компания Phanteks анонсировала систему жидкостного охлаждения класса «всё в одном» Glacier One 240 T30, предназначенную для настольных компьютеров игрового уровня.

Phanteks выпустила систему жидкостного охлаждения Glacier One 240 T30

Здесь и ниже изображения Phanteks

Новинка наделена радиатором формата 240 мм, который обдувается двумя высокоэффективными вентиляторами диаметром 120 мм. Скорость их вращения может достигать 3000 оборотов в минуту.

Кулеры формируют поток воздуха объёмом до 172 кубических метров в час. При этом максимальный заявленный уровень производимого шума составляет 39,7 дБА. Срок службы — до 150 тыс. часов.

Phanteks выпустила систему жидкостного охлаждения Glacier One 240 T30

Водоблок располагает панелью Infinity Mirror с многоцветной подсветкой D-RGB. Контролировать её работу можно с помощью технологий Razer Chroma RGB, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome Sync.

Phanteks выпустила систему жидкостного охлаждения Glacier One 240 T30

Говорится о совместимости с процессорами Intel LGA 115x, 1200, 1366, 2011, 2011-3, 2066, а также AMD Socket AM4, sTRX4, TR4. Цену новинки разработчик пока, к сожалению, не уточняет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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Phanteks выпустила систему жидкостного охлаждения Glacier One 240 T30Phanteks выпустила систему жидкостного охлаждения Glacier One 240 T30
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