Средние сроки ожидания поставки чипов в отрасли превысили 20 недель

Многие из разработчиков и производителей полупроводниковых компонентов предупредили, что в третьем квартале дефицит этого вида продукции достигнет максимального значения, прежде чем ситуация начнёт улучшаться. Независимые исследования говорят, что подобный сценарий пока реализуется неукоснительно.

Средние сроки ожидания поставки чипов в отрасли превысили 20 недель

Источник изображения: Getty Images

Во всяком случае, если опираться на данные Susquehanna Financial Group в изложении Bloomberg, то в июле среднее время ожидания заказанных полупроводниковых компонентов увеличилось последовательно более чем на восемь дней до 20,2 недели. Это максимальное значение за всю историю наблюдений с 2017 года. В категории микроконтроллеров сроки ожидания в июле выросли до 26,5 недель по сравнению с типовым временем от шести до девяти недель.

Есть и хорошая новость — сроки ожидания силовой электроники начали сокращаться, хотя ранее эта категория компонентов была одной из самых дефицитных. Принято считать, что в настоящее время дефицит полупроводниковых изделий острее всего чувствуется в автомобильном секторе, который рискует столкнуться с упущенной выручкой в сумме $100 млрд по итогам года. С другой стороны, о росте влияния дефицита компонентов в текущем квартале предупредила и компания Apple, которой до сих пор удавалось его минимизировать. Клиенты стараются заключать долгосрочные контракты на поставку компонентов более охотно, чем в прошлом, как отмечают производители.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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